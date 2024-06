"Váltsuk valóra az álmod" - így reagált Marics Peti Megasztár zsűriségére Magyarország

Már az egész ország Megasztár-lázban ég. Tagadhatatlan, hogy ez az ország kedvenc tehetségkutatója, és minden bizonnyal a legeredményesebb is. Ha ugyanis itt felbukkan egy tehetség, az jó eséllyel csodálatos karriert is fut majd. Olyan nagy nevek lettek ismertek a műsor által, mint Tóth Vera, Tóth Gabi, Caramel, Rúzsa Magdi, Király Viktor, Fekete Dávid, Tolvai Reni, Dér Heni, Kökény Attila, Radics Gigi és még sorolhatnánk a sort. Ez az a műsor tehát, ahol az álmok valóra válnak. 2012-ben volt utoljára Megasztár, most pedig - 12 év szünet után - ismét felvillannak a reflektorfények.

Marics Peti az egyik zsűri

Ahogyan azt a Metropol már megírta, kiderült, kik lesznek az idei Megasztár szűrijei. Az ötfős ítészcsapatot Rúzsa Magdolna, Marics Peti, Marsalkó Dávid, Molnár Ferenc Caramel és Papp Szabi alkotják. A közös munka hamarosan megkezdődik, hiszen indulnak a válogatók, hogy ősszel kiderüljön, ki lesz 2024-ben az Év hangja!

2024-ben a Megasztár legendája újraéled, mi pedig arra törekedtünk, hogy a lehető legrátermettebb, legméltóbb zsűrit ültessük egy asztalhoz. Úgy vélem, erre az ötfős csapatra igazán büszkék lehetünk. Nagy várakozással tekintünk a Megasztárra, amiben a zsűrinek kulcsszerepe van.

– nyilatkozta Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója.