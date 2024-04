Marics Peti elárulta, mitől működnek a barátságai

Április 27-én indul a TV2 csatornáján a Zsákbamacska új évada. Idén két műsorvezető brigád szórakoztatja a nézőket: T. Danny és Szente Vajk segítője Kárpáti Rebeka lesz, míg Marics Peti és Pető Brúnó segítője Stana Alexandra. Mindkét csapat rengeteg izgalmas, vicces és érzelemdús élményekkel gazdagodott a műsorban.

Marics Peti műsorvezetőtársa Pető Brúnó lesz, a segítőjük pedig Stana Alexandra (Fotó: TV2)

„Könnyen átéltem a versenyzők helyzetét, egyfajta bajtársként izgultam és szurkoltam velük együtt” – kezdte lapunknak Marics Peti. „Ugyanúgy összeroskadtam a versenyzőkkel akkor, ha valamilyen szerencsétlen szituáció alakult ki. Attól függetlenül, hogy nem vagyunk Brúnóval érzékeny csávók, amikor kellett, megdobbant a mi szívünk is. Viszont erre nem volt sok időnk, ugyanis nem sokkal később jött az új játékos, szóval gyorsan fel kellett dolgozni ezeket az érzelmeket”.

Peti az alkotás során is néha előveszi ezt az érzékenyebb oldalát, de túlzásba ebben az esetben sem szeretne esni.

„Egy dalnak a tematikájától is függ, hogy mennyire megyünk le érzelmileg”.

Ha egy szerelmes számról van szó, akkor muszáj mélyre mennünk.

„De egyikünk sem az a fajta, aki lírikus szerelmi balladákat írogat. Inkább energikus, boldog és pozitív csávók vagyunk, és ezt az érzést szeretnénk átadni a dalainkban is, semmiképpen sem akarunk mély depresszióba esni” – nevetett.

Marics Peti barátságaiban nincs féltékenység

Peti a műsorvezető társával, Brúnóval több éve jó barátok, ám ettől a közös munka csak még jobb lett.

„Nekem sosem okozott az problémát, hogy egy barátommal együtt dolgozzak, Valkusz Milánnal sem volt ebből gond sosem a VALMAR-ban. Ugyanez igaz Brúnóra is. Szerintem ennek az az oka, vagy ha úgy tetszik, titka, hogy a szakmánkból adódtak ezek a barátságok. Ebből fakad az is, hogy hasonló dolgokban vagyunk jók, hasonló az érdeklődési körünk. Ezek a barátságok teljesen őszinték, nincs semmilyen féltékenység sem szakmailag, sem máshogy. Ugyanolyan jó barátok vagyunk Milánnal és Brúnóval is, függetlenül attól, hogy Brúnóval vagyok a Zsákbamacskában, Milánnal pedig a fellépéseken és a többi”.