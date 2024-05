Nem lehet máshova nézni: megvillantotta tökéletes lábait Stana Alexandra

A Dancing with the Stars első évadától kezdve a TV2 táncos műsorának egyik oszlopos tagja Stana Alexandra. A profi táncosnő a legutóbbi évadban Marics Petivel lépett a táncparkettre, és egészen a második helyig sikerült menetelniük. Stex népszerűsége azóta is töretlen, aki a tehetsége mellett a szépségével is rendszeresen leveszi a lábáról a rajongóit, így nagy örömmel fogadták azt, ahogy a Zsákbamacska új évadában a táncosnő lett az egyik segítő, Marics Peti és Pető Brúnó műsorvezető párosa mellett.

Stana Alexandra / Fotó: TV2

A sötét hajú szépség nemrég egy divatbemutatón járt, amiről a rajongóit is sietett értesíteni az Instagram-oldalán-Alexandra néhány fotót is megosztott az eseményről, amelyen egy fehér, kétrészes, rövid ruhában vett részt, megvillantva ezzel tökéletes, formás és izmos lábait. Talán mondani sem kell, de a követői teljesen el voltak alélva a látványtól.

Stex, elképesztően gyönyörű vagy!

- jelentette ki a táncosnő egyik követője, amivel többen is egyetértettek.