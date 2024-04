Mire készül Stana Alexandra? Titokzatos bejelentést tett csábos tekintettel

Amióta hazánkba is berobbant a Dancing with the Stars, hatalmas népszerűségre tett szert Stana Alexandra. A profi táncosnőnek nincs is oka panaszra, hiszen mindamellett, hogy a táncos vetélkedő eddigi négy évadának mindegyikében szerepelt, hamarosan a Zsákbamacskában is láthatják őt a nézők, ahol az egyik új műsorvezető páros, Pető Brúnó és Marics Peti oldalán fogja segíteni a játékot.

Marics Peti és Stana Alexandra / Fotó: TV2

A táncosnő az utóbbi időben kicsit eltűnt a közösségi oldaláról, amivel kapcsolatban nemrég magyarázattal szolgált.

Mostanság kissé eltűntem, pedig rengeteg szuper izgalmas dolog történik velem, amiről egyelőre még nem mesélhetek! Alig várom, hogy sorban megoszthassam Veletek!

– írta Stex az Instagram-posztjában.

Nem is tudom, hogy most neked rosszabb, hogy nem mondhatod el vagy nekünk, hogy nem tudjuk

– reagált erre a táncosnő egyik követője, mialatt többen megjegyezték, milyen káprázatosan szép Alexandra a csatolt fotóján.

Legszebb csaj! Csillogó szemek, kedves arc, szép mosoly, gyönyörű haj!

– áradozott az egyik lelkes rajongó.