Hoppá! Marics Peti szakmát vált? Nem hiszed el, mit tanult ki

Marics Peti tinibálvány énekesként robbant be a köztudatba. Most azonban lecserélte a mikrofont, hangszeren tanul zenélni.

Marics Peti lecseréli a mikrofont, új hangszerrel próbálkozik Fotó: Bors

Dobolni tanul Marics Peti

Gőzerővel készül a Hogyan tudnék élni nélküled? című romantikus zenés vígjáték, amiben Ember Márk és Törőcsik Franciska mellett Marics Peti is főszerepet játszik. A Demjén Ferenc slágereire építő filmben egy fiúbanda szerelmi élete tárul a nézők elé, a zenekarban a VALMAR énekese dobost alakít majd.

„Komoly hangtechnikával készül a film” – ismerte el Marics Peti, aki Ember Márkkal és a film producerével, Kirády Attilával vendégeskedett az Abaházi Presszóban. A készülő zenés film kapcsán Márk elárulta:

Marics Peti dobolni tanul, én zongoraórákra jártam

– fedte fel a színész-énekes, mire a film producere lelkesen elárulta:

„Nagyon menő, hogy ők elmennek és tanulják a hangszereket, amiken szerepük szerint játszani fognak. Peti minden nap felhív, hogy megkérdezze, melyik dalokat kell még megtanulnia eldobolni. Szorgalmasan eljár a zeneórákra, hogy hiteles legyen az alakítás” – tette hozzá Kirády Attila, aki a műsorban hosszasan dicsérte Peti alázatos hozzáállását, szorgalmát.

Marics Peti: „Egyébként zenei képesítésem sincs"

Szóba került a műsorban az is, hogy Peti a fegyelmezett oldalát már a Dancing with the Stars-ban is megmutatta, mire elárulta, nem volt mindig ilyen kitartó. A diplomáig például nem jutott el.

„A Testnevelési Egyetemre mentem, fel is vettek… aztán ki is rúgtak, mert nem igazán látogattam az intézményt. Másfél-két év alatt rájöttem, hogy a legtöbb tantárgyon nem szívesen veszek részt, sajnos nem az volt, hogy bedobták a labdát, hogy focizzunk” – idézte fel Marics Peti, majd elárulta:

Egyébként zenei képesítésem sincs, mégis ott vagyok a zenei palettán.

„Nyilván jó, ha az embernek van képesítése, jó ha tanul, de van olyan helyzet, amikor a gyakorlat felülírja a szabályrendszert, amiben élünk” – fogalmazott a népszerű énekes, alátámasztva azt is, hogy bár színésznek sem tanult, jól teljesíthet majd a vásznon.