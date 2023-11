Forró éjszakai fotó: Marics Peti félmeztelenül simult a párjához

A TV2-n futó Dancing with the stars 4. évada során az egész ország megismerhette Marics Peti egy egészen új oldalát, hiszen a VALMAR énekese bebizonyította, hogy a táncparketten is fantasztikus, ráadásul hétről hétre olyan produkciókat hoz a táncpartnerével, Stana Alexandrával, hogy mindenkinek leesik az álla.

Marics Peti és Stana Alexandra között érezhető az összhang Fotó: tv2

Bár Marics a múlt szombati élő show-ban megcsúszott a parketten, ez a kisebb baleset sem szegte kedvét, gőzerővel készül az újabb megmérettetésre, a hétfő esti próbán pedig annyira kimelegedett, hogy ledobta a textilt.

Félmeztelenül simult profi táncpartneréhez, a képről pedig fontosnak tartotta, hogy az Instagramon is közzétegye.

Ilyen egy éjszakai műszak Marics Peti szerint Fotó: Instagram

Egyre rejtélyesebb a magánélete

Marics Peti szerelmi életéből gyakorlatilag egy folytatásos telenovellát lehetne írni, sokáig ugyanis azt pletykálták, hogy a szemrevaló színésznővel, Kovács Gyopárral van együtt, amiben lehetett is némi igazság. Múlt vasárnap viszont, amikor az énekes a TV2-n látható Sztárban Sztár leszek!-ben vendégeskedett Széchenyi Lili alkalmi duettpartnereként, Gyopár inkább egy bokszolós műsor stúdiójában szurkolt barátnőjének, Nyári Diának. Minden jel arra mutat tehát, hogy a két fiatal vagy nincs már együtt, vagy nem is volt olyan komoly a románc, mint ahogyan azt sokan gondolták korábban.

Király Linda búcsúzott a Dancing with the Starstól

Király Linda sok éven keresztül küzdött önmaga elfogadásával, a plusz kilókkal. A legjobb pillanatban találta meg néhány hónapja a felkérés: szerepeljen a Dancing with the Starsban. Az énekesnő úgy érezte, ez remek alkalom, hogy legyőzze a saját démonjait, s egyben bátorítsa a hozzá hasonló alkatú hölgyeket. A misszióját teljesítette, így nem csak szomorúságot érzett, amikor szombat este véget ért számukra a táncos showműsor.

"Nincs mit sajnálnom, nagyon boldog vagyok"

– árulta el a Ripost-nak Linda.