Újra szingli lehet Marics Peti? Árulkodó jelek!

A Dancing with the Stars harmadik adásában minden sztár valakinek ajánlja produkcióját és a dalt, amire táncol profi táncpartnerével. Meglepő módon Marics Peti nem szíve választottjának, hanem barátainak dedikálja. Ez mindenki szerint azt jelenti, hogy hazánk egyik legfelkapottabb énekese szakított a gyönyörű énekesnővel, Kovács Gyopárral. Ez lehet persze csak kedveskedés is spanjainak, de van itt még más is!

Marics Petinek a barna nők jönnek be, meg akiknek nincs férje. (Fotó: Szabolcs László)

Marics Peti sose kezdene házas nővel

Az énekes és párja, Stana Alexandra nyitja meg a DWTS harmadik élő show-ját, amit már nagyon várnak. A népszerű párosnak meglepetésvendégei is lesznek: Valkusz Milán, Bruno, Spacc és Szalkai Márk óriási bulit varázsolnak a táncparkettre, legalábbis ezt ígérik.

„Nagyon élveztük a múlt hetet, az előtte lévőt is és a következőket is élvezni szeretnénk, szóval szavazzatok ránk” – kezdte a TV2 kamerája előtt Marics Peti, akitől azt is megkérdezték, kire hajtana, Ördög Nórira, vagy Sofia Vergarára:

Ördög Nóri már elkelt, ismerem a férjét is, nagyon cuki család, ha tudnék se rondítanék bele ilyesmibe. Sofia Vergarával kapcsolatban nem tudom, van-e családja, tehát inkább ő. Egyébként a barnákat szeretem, ha még ombrésba átmegy, akkor azt még adogatom. A férfi társaimnak mondom, akik esetleg az ombrét nem értik, hogy az az, amikor kiszőkül a haj alja, a csajok ezt nagyon szeretik. De nekem az ilyen platinaszőke nem jön be!

S ha nem lenne elég, hogy a műsor közösségi oldalára kitett rövid videóban a szépségideáljáról úgy beszél, mintha nem lenne senkije, de az még beszédesebb, hogy a barátainak dedikálja e heti produkcióját és a dalt, amire ropja Alexandrával...

Ördög Nóri szerint férfivá érett

A táncos show-műsor zsűrijének is feltűnt, hogy az énekes egyre jobban belelendül, és rengeteget fejlődött az elmúlt hetekben. A TV2 népszerű műsorvezetője pedig egyenesen azt mondta:

„Az a hírem van, hogy elkezdtél férfivá válni… mert eddig h*lye gyerek voltál, azt kell, hogy mondjam! De ez olyan lépés volt, amiben egy férfi mutatta meg magát. Elkezdett benőni a fejed lágya” − mondta a múlt heti produkciójuk után Nóri az értékelésnél.