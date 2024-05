Megható anyák napi üzenetet küldött Stana Alexandra - Fotó

Stana Alexandra anyák napja alkalmából korán reggel köszöntötte fel édesanyját, és ezt a különleges pillanatot egy közös fotójukkal tette emlékezetessé, amelyet közösségi oldalán is megosztott.

Fotó: Bors

A TV2 műsorvezetőjeként is szereplő táncosnő azok közé a hírességek közé tartozik, akik büszkén mutatják be szüleiket a nyilvánosságnak. Nemrégiben egy anyák napi címlapfotózáson is részt vett az édesanyjával, és ezt a fotót választotta, hogy megossza rajongóivaln.

Isten azért teremtette az édesanyákat, mert ő maga nem lehet ott mindenhol személyesen. Boldog Anyák Napját! Köszönöm, hogy vagy!

- írta a kép mellé anyukájának szóló üzenetét az Instagramon.