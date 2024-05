Kiderült: Curtis nem egyenesen a koncertjére ment, kitérőt tett a rapper

Bár a plakátokon Hajdúsámson szerepelt, Curtis a szombat este fellépése előtt tett egy kis kitérőt. A rapper megállt Debrecenben is, ahol a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete meghívására meglátogatta a Kosárfonó utcai lakásotthon gyermekeit.

Hajdúsámsonban lépett fel szombat este a népszerű magyar rapper, de útközben megállt Debrecenben is. Curtis a Bihari Állami Gondozottak Egyesülete meghívására látogatta meg a Kosárfonó utcai lakásotthon gyermekeit.

A Bihari Állami Gondozottak Egyesületének (BAGE) meghívására iktatta be Hajdúsámsonba vezető útjába a Debreceni I. számú Gyermekotthont Széki Attila, azaz Curtis. A Kosárfonó utcai lakásotthonban élő állami gondozott gyerekekkel beszélgetett a népszerű rapper.

„Mivel tudtuk, hogy Hajdúsámsonban koncertezik ma este, ezért úgy döntöttünk, meghívjuk hozzánk, hogy beszélgessen, motiválja az itt élő gyermekeket. Örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat” – mondta Buzás Lajos, az egyesület elnöke szombaton. Hozzátette, gyereknap alkalmából ez egy különleges program a fiataloknak.

Mint fogalmazott, akárcsak ő maga, Curtis is megjárta a „hadak útját”, ezért az ő történetét másképp fogadják majd a gyerekek, s jó útmutatást kaphatnak arról, hogyan törhetnek ki helyzetükből.

Curtis Debrecenben – volt miről mesélnie a rappernek

Izgatottan várták a gyerekek Curtist, aki a megbeszélt időpontban meg is érkezett a Kosárfonó utcai lakásotthonhoz. A ház teraszán gyűlt össze mindenki egy közös beszélgetésre, ahol a népszerű rapper mesélt az életéről, a sportról, a zenéről és érdeklődve kérdezte a fiatalokat mindennapjaikról, terveikről álmaikról.

„Az életemben fontos szerepet töltött be sport, a labdarúgás, bár ma már csak szurkoló vagyok. Viszont ez egy nagyon jó kitörési lehetőség, ráadásul fontos kapcsolatokat is teremthettek általa. Olyan emberekkel ismerkedtem meg én is, akikre a mai napig számíthatok” – mondta a rapper. Azt tanácsolta a fiataloknak, találják meg azt a dolgot – legyen az sport, zene vagy bármely más tevékenység –, amiben ki tudnak teljesedni. Abba fektessék az energiájukat, mert az viszi őket előre az életben. Nem érkezett üres kézzel sem, ugyanis csokoládéval, cukorkákkal ajándékozott meg minden gyereket.

„Bízom benne, hogy ez a beszélgetés, találkozó nem egyszeri alkalom, s rendszeressé válhat. Szívesen jövök hozzátok legközelebb is, ha a környéken lesz fellépésem” – mondta a gyerekeknek Curtis. A beszélgetés után a lakásotthon lakói körbevezették vendégüket a házban, büszkén mutatták meg szobáikat, játékaikat, s még ajándékkal is készültek a rappernek: egy ceruzával készült, bekeretezett képet adták az újpesti vendégüknek. Az esemény végén pedig sok közös fotó is készült – számolt be a nem mindennapi eseményről a HAON.