"Sok fagyit eszünk aznap" - megkérdeztük olvasóinkat, ki mit csinál a gyereknapon

Május utolsó vasárnapja a gyerekeké, ilyenkor mindenki a család legfiatalabb tagjait ünnepli. A gyereknap közel száz évvel ezelőtt indult világhódító újára. Mi, magyarok ebben is úttörőnek számítottunk, mert a húszas évek elejétől az Országos Gyermekvédő Liga május vagy június egyik napját gyermeknapnak nevezte. Az ENSZ hetven évvel ezelőtt 1954-ben hozott határozatot, hogy minden országban ünnepeljék meg a gyereknapot. Nálunk ez a nap május utolsó vasárnapja. Ilyenkor minden a gyerekekről szól. A nagymamák a kedvenc süteményüket sütik meg, ajándékokat kapnak, az apák fiús programokra viszik a lurkókat vagy a család együtt kirándul, mókázik. Budapest több pontján szerveznek szabadtéri programokat kicsiknek és a nagyoknak, sok közülük ingyenes. Megkérdeztük az olvasóinkat, ők hogyan ünneplik a gyereknapot.

Gyereknap a Városligetben. Fotó: Bánkúti Sándor

A legtöbb család közös programmal ünnepel.

Kornél például a Csillagvár múzeumba viszi a gyerekeket. Gábor fiús apaként azt írja:

Három gyerek, így nehéz összehozni, hogy mindenki jól járjon. Mi azért mindenhova elvisszük a fiúkat, a kicsi meg követi őket még a sziklamászásra is. És sok fagyit eszünk aznap.

Judit a barátokkal közös gyereknapi programot szervez a kertben, ahogyan írja:

Kerti partit tartunk, ahol legalább 14 gyerek lesz. Lesz kincsvadászat, akadálypálya, a felnőttekkel közös foci és este szalonnát fogunk sütni majd a ház falára gyerekkorunkból megmaradt régi diafilmet vetítjük. A legnagyobb móka ez a nap nekünk.

Zoltánék körbetekerik a Szentendrei szigetet, és aztán esznek egy jó hekket. Brigittáék is szabadtéri programot terveznek, írja is: "Ráckevére megyünk, mert ott van a motorsimogató, tűzoltóbemutató és a gyerekek beülhetnek egy tűzoltóautóba, amit mindig várnak."

Dénesék Budapestre, a Városligetbe utaznak, ahogyan írja:

Imádunk ilyenkor a Városligetbe jönni, mert annyi minden van itt és lesz internetsátor a fiamnak, aki kipróbálhatja a legújabb kütyüket, a lányomat meg a lovasprogramok érdeklik és a vattacukor. Ezért jó ez a nap, az egész család együtt van és jól érezzük magukat.

Aranka gyerekei már nagyok, de ezt a napot közösen töltik, így az édesanya a kedvenc desszertjüket készíti el nekik:

"A legkisebb is már 39 lesz. Ilyenkor csinálok nekik madártejet, amit imádnak és egy ültő helyükben meg is eszik. Egész nap mókázunk"

Ingyenes programokkal várják a gyerekeket a Városliget május 25-én és 26-án. Fotó: Nemzetközi Gyermekmentő szolgálat Facebook

Egy a lényeg: a gyereknapot mindenki szereti. Aki még nem döntötte el, hova is menjen, annak a városligeti nagy rendezvényt javasoljuk, amit idén is a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat szervezett május 25-ére és 26-ra. Izgalmas családi nap lesz a Budavári Palotanegyed Csikós udvarán és a Lovardában is.

Huszárbemutatót is láthatnak a gyerekek. Fotó: EMIL CHALHOUB

Május 26-án a Csikós udvar és a Lovarda izgalmas, egész napos családi programoknak ad helyet gyermeknap és Hősök Napja alkalmából. A Nemzeti Hauszmann Program keretében már helyreállított történelmi helyszíneket vehetik ismét birtokba az érdeklődők, a március 15-ei közel 10.000 látogatót vonzó esemény után a gyermeknap és Hősök Napja alkalmából szerveztek újabb nagyszabású családi eseményt, ami reggel 10 órakor kezdődik és délután 5 óráig tart majd. Az érdeklődőket egész napos tüzérségi pont és élő történelemóra várja, ahol interaktívan tanulhatnak a múlt eseményeiről és szereplőiről. A Lovardában különböző foglalkozásokon is részt vehetnek a kicsik és a nagyobbak egyaránt. Az egész napos eseménysorozat ingyenes, de egyes programokra külön jegyet kell váltani a helyszínen.