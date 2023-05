29 éve, 1994-ben az ENSZ május 15-ét a család nemzetközi napjává nyilvánította. A felhíváshoz Magyarország is csatlakozott. A kezdeményezés a figyelmet a családra, a társadalom legfontosabb „intézményére” irányítja.

Május 15. az ENSZ kezdeményezésére a család nemzetközi napja (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Magyarországon ma sokrétű a családtámogatások rendszere. Változó mértékben ugyan, de mindegyik támogatási elem a családok életét hivatott segíteni. A különböző élethelyzetekben más és más az igénybe vehető támogatások köre. 2023-ban egyes támogatások megszűnnek ugyan, viszont újakat is bevezetnek, ezzel is támogatva és segítve a gyermekvállalást, valamint a család helyzetét.

A magyar kormány által a családok számára nyújtott támogatások többek között:

Otthonteremtési támogatások

CSOK 2023 – Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Kamattámogatott CSOK-hitel többgyermekeseknek

Falusi CSOK

Nem lakáscélú támogatások

Babaváró – egy speciális gyermekvállalási támogatás

Hiteltartozás-csökkentő támogatások

Jelzáloghitel-tartozás-csökkentés

Diákhitel-tartozás-felfüggesztés, -csökkentés és -elengedés

Adó- és illetékkedvezmények

Ingatlanhoz kapcsolódó kedvezmények

áfavisszatérítés

Illetékkedvezmény

Közjegyzőidíj-csökkentés

Személyi jövedelemadóhoz kapcsolódó kedvezmények

Első házasok kedvezménye

Családi adó- és járulékkedvezmény

Négy- vagy többgyermekes anyák szja-mentessége

25 év alattiak szja-mentessége

30 év alatti anyák szja-mentessége

Gyermekek után járó alkalmankénti juttatások

Anyasági támogatás

Életkezdési támogatás – Babakötvény

KRESZ-vizsga és nyelvvizsga díjának visszatérítése

Gyermekek után járó rendszeres pénzbeli és természetbeni ellátások

Természetbeni ellátások

Gyermekétkeztetési kedvezmény

Ingyenes tankönyv

Május 15. az állat- és növényszeretet napja Magyarországon

1994. május 15-én rendezték meg először az állat- és növényszeretet napját a budapesti állatkertben. A nap a gyermekek természet- és állatközeli szórakozásáról, az élővilág megszerettetéséről szól különféle állatkerti programok, kirándulások keretében.

Közel 50 kisebb-nagyobb állatkert, vadaspark, madárpark, állatfarm és látványakvárium van hazánkban. A vadasparkok alapvetően a magyarországi vadállományt mutatják be úgy, hogy az állatokat a természetes környezetükben, szabadon figyelhetjük meg. Az állatkertekben és más létesítményekben pedig számtalan állatfaj mindennapjaiba kapunk közvetlen bepillantást, kifejezetten a számukra kialakított mesterséges életterek bejárásával.

A legnépszerűbb magyarországi helyek közül most említünk néhányat:

Fővárosi Állat- és Növénykert

Nyíregyházi Állatkert

Veszprémi állatkert

ZOO Győr – Xantus János Állatkert

Pécsi Állatkert

Szegedi Vadaspark

Budakeszi Vadaspark

Kecskeméti Vadaskert

Medveotthon Veresegyház

Tropicarium és Ócenárium Budapest

Ma van a nemzetközi klímaváltozási akciónap

A nemzetközi klímaváltozási akciónapot 2007-től fogva minden év május 15-én tartják a világban.

Az ENSZ klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői testülete 2007-ben megállapította, hogy a globális felmelegedés ténye nem vonható kétségbe, minden egyes ember közvetlen hatással van a kibocsátásokra. A Föld klímája változik, klímaváltozás történik. Mérhető pusztulások, fenyegető veszélyek jellemzik az élővilágot. A klímaváltozás jelei és következményei nap mint nap tapasztalhatók világszerte:

új hőmérsékleti rekordok születnek

a globális tengerszint folyamatosan emelkedik

a sarki jégsapkák és a gleccserek egyre fogynak

az óceánok elsavasodnak

egyre gyakoribbak a természeti katasztrófák.

405 éves a heliocentrikus világkép

Johannes Kepler 405 éve alkotta meg a bolygók mozgásával kapcsolatos törvényeit. Szerinte a bolygók ellipszis alakú pályán keringenek a Nap körül, amely egyik legjobb bizonyíték a heliocentrikus világképre.

Május 15-én lép érvénybe a balatoni előszezoni menetrend

Többek között tavaly bevált fejlesztések, idei újítások, vármegye- és országbérlet jellemzi az idei szezont.

Az elmúlt években egyre népszerűbbé vált a tavasszal életre kelő balatoni térség a kirándulók, turisták és a biciklisek számára, ezért a MÁV-START nemcsak a vakáció idején, hanem már előtte egy hónappal, május 15-től sűrűbb eljutást biztosít a tó partjához, növeli a kerékpárszállítási kapacitásokat, és színvonalasabb szolgáltatást nyújt a járműfejlesztéseknek, felújításoknak köszönhetően.

A Volánbusz tavaly nyár óta ütemes menetrenddel biztosítja Zala és Veszprém vármegyékben a regionális és távolsági kapcsolatokat, az elmúlt két évben pedig több tucat új autóbuszt állított forgalomba a balatoni és környéki viszonylatokon.

A közlekedési társaságok fejlesztései mindezzel még vonzóbbá, kedvelhetőbbé teszik a közösségi közlekedést a Balatonhoz utazók körében is. Mindazonáltal az új vármegye- és országbérlet is ösztönzőleg hat majd arra, hogy szép időben sokan – akár csak egy napra is – vonattal vagy busszal utazzanak a Balatonhoz, de több napijeggyel is bejárhatjuk a térséget.

Az ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatót a mavcsoport.hu oldaláról tudod elérni.