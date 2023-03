M3 metró: hiába Karácsony a főpolgármester, akkor se lesz légkondi!

Úgy tűnik, mégsem volt elég melege Karácsony Gergelynek a 2019-es előválasztási kampányban, amikor egy hőmérővel a kezében azzal népszerűsítette magát a választók körében, hogy ellenfele – a korábbi főpolgármester, Tarlós István – nem szereltetett klímát az akkor átadott M3-as szerelvényeire. A hőségtől elalélt Karácsony kampányvideójában kiakadt, és váltig állította, hogy ez így tűrhetetlen. Bár Karácsony évek óta főpolgármester és március 20-tól jár újra a felújított metró, még sincs rajta épített klíma…

Úgy fest, hogy az eltelt több mint három évben sem oldotta meg Karácsony Gergely a „mozgó szaunák felszámolását”, ahogyan azt ígérte. Fotó:Facebook

A klímaváltozás korszakában légkondi nélküli metróval utazni nem akármilyen kihívás. Most lemegyünk és megmérjük, hány fok van ezekben az orosz metrókocsikban. Az észtek 9 milliárddal olcsóbban csinálták volna meg ezt a munkát, és klímát is beszereltek volna. De Budapest népe mit kapott Tarlós Istvántól? 9 milliárddal drágább metrószerelvényeket légkondi nélkül. Hogy ez pontosan mit jelent egy kánikulai napon, az mindjárt kiderül: 34,8 tized fokot mérünk. Ez egy bizonyos lélektani határ, hiszen sokan a 35 fokot elviselhetetlen melegnek tartják

– hangsúlyozta kampányában az akkori főpolgármester-jelölt, majd azzal a lendülettel átsétált az M2 vonalára, hogy ott is mérjen.

Karácsony Gergely ígéretét, itt nézheti vissza:

Lehetett volna klímát építeni az M3 kocsijaiba?

2019. március végén, az M3-as metró felújított pályaszakaszának átadásakor Tarlós István akkori főpolgármester bejelentette, végzik a Liebherr moduláris klímarendszer vizsgálatát, és úgy tűnik, mégis megoldható a légkondicionálás a hármas metrón. Pontos határidőt akkor nem mondott, annyit közölt, hogy a pályafelújítás ideje alatt történhet meg ez is. A választásokat követően Karácsony Gergely csak 2020-ban érezte azt, hogy a témával kapcsolatban már mondania kell valamit. Addig semmi sem történt a végleges klíma építését illetően, pedig Tarlósék még pénzt is hagytak a kasszában, 200 milliárd forintot.

Az M3-as vonalon normál körülmények között 500 ezren utaznak hétköznaponként. Ez Magyarország legforgalmasabb közösségi közlekedési útvonala. Fotó: Mónus Márton / MTI

…És jött Karácsony Gergely, nem lett épített klíma

A választásokat követően majd egy évig mélyen hallgatott Karácsony Gergely, aki – miután újra felröppent a téma – azt mondta: „(…) a megoldáson dolgozunk, tisztázni kell néhány félreértést”. Majd belengette, hogy az előző városvezetés döntését – szerelvényvásárlás – vizsgálóbizottság kezdi tanulmányozni (nem ismert ennek az eredménye). Emellett elárulta, hogy ezekbe a kocsikba klímát szerelni nemcsak drága, de jelentős műszaki kihívás is. Bevonnak minden szaktudással rendelkező mérnököt, hogy megoldást találjanak. Valószínűleg a mérnökök három éve egyfolytában robotolnak a megoldáson, ahogyan a BKV is, hiszen Karácsony, hogy konkrétat is mondjon, kulisszatitkokat árult el, még 2020-ban:

A BKV hónapok óta tárgyal nagy nemzetközi klímagyártó cégekkel. Közülük többel is megállapodott abban, hogy még idén, a cégek saját költségére, több metrókocsiba beszerelnek klímát. Ettől egyrészt hűvösebb lesz a metrókban. Másrészt a működés tapasztalatait jól fel lehet használni a végleges megoldáshoz. A BKV és a cégek készen állnak, egy dolog hiányzik – a fentebb említett okok miatt –, az orosz fél hozzájárulása. Ezt szóban meg is adták, de biztos, ami biztos, írásos megerősítést is kértünk. Erre várunk. Amint megjön a jóváhagyás, elkezdődik a munka

– hangoztatta a főpolgármester.

Nézzük, mitől lesz hűvösebb az utazás, ha már klíma nincs a kocsikban

A Városháza mennyezeti ventilátorokat építtetett be, ez pár fokkal hűti a levegőt. Csökkentették a metró működésekor keletkező plusz fűtőhatást és ivókutakat szereltek fel az állomásokon… Joggal merül fel a kérdés a budapestiekben: Karácsony Gergelynek ennyire futotta a demonstratív hőmérőzés után?

Érdekesség, hogy Karácsony Gergely úgy adja át egyenként az M3 metró felújított állomásait, hogy azok nincsenek teljesen kész. Valószínűleg ez a sietség a hónapos csúszás miatt alakulhatott ki Fotó: Mónus Márton / MTI

Csúsztak a határidők és drágább lett az M3 felújítása

Utolsó fázisába ért a hatodik éve húzódó felújítás, de egyáltalán nem ment simán a beruházás. A legutóbbi tervekhez képest negyedévet csúsztak. Többször módosították a határidőt, néhány megálló átadása késik. A legutóbbi ütemterv szerint a már eleve csúsztatott március helyett a Nagyvárad tér és Lehel tér állomás csak májustól fogadhat utasokat.

Az M3-as metró rekonstrukciója 217 milliárd forintba kerül, amelyet a kormány finanszíroz,: 44,7 milliárd forintot a központi költségvetésből, 147 milliárdot pedig az erre a célra elkülönített európai uniós forrásból. A főváros csupán 5,5 milliárdot költ rá.