Ezek lesznek a legjobb gyermeknapi programok a fővárosban!

Több, mint fél évszázada május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyerekeket egy török hagyománynak köszönhetően. Magyarországon viszont 1950 óta május utolsó vasárnapján, vagyis idén május 26-án ünneplik a gyermekeket. Idén is számos programmal készülnek a főváros több pontján ebből az alkalomból, ezekből gyűjtöttünk össze néhányat.

Sok helyen, változatos programokkal várják a gyerekeket most hétvégén. / Fotó: Bánkúti Sándor

Gyermeknap a Városligetben

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat immár 32. alkalommal várja a családokat a Városligetbe, Budapest legnagyobb gyereknapi rendezvényére. A nagyszínpadon mindkét nap neves művészek, zenészek és más fellépők várják az érdeklődőket változatos, minden korosztályt megszólító programokkal. Lesz internetsátor, benne a biztonságos internethasználattal kapcsolatos interaktív játékokkal, sportsziget, ahol a Budapest Honvéd Sportegyesület Sportszázadának kiválóságai mozgatják meg a gyerekeket és rengeteg egészségmegőrző és szűrőbusz is kint lesz a helyszínen. A részvétel ingyenes, a részletes programok pedig itt találhatók.

A Lánchídon piknikezni lehet gyereknapon

Változatos programok és koncertek várja a BKK a családokat május 26-án a második Lánchíd-pikniken. A délelőtt 10 órakor kezdődő esemény többek között változatos ismeretterjesztő és családi programok lesznek, emellett zenei produkciókat, műsorokat és interaktív gyermekprogramokat is meg lehet tekinteni. A hídon gyereksarok is várja kicsiket, ahol színezhetnek vagy rejtvényt fejthetnek, de lesz óriásbuborék-show is. A piknikről bővebb tudnivalók itt találhatók.

És ha már piknik, most hétvégén lesz a Belvárosi Piknik Fesztivál is

3 helyszínen (Szabadság tér – Zrínyi utca – Erzsébet tér) lehet most hétvégén ingyenes programokon részt venni a fővárosban a Piknik Fesztivál keretein belül. Lesznek koncertek, piac, állatsimogató, bakonyi fajátékok, kosaras körhinta, design vásár és kutyás-cicás érzékenyítős programok is. A fesztivál május 24-26-ig tart, a részletes programok pedig itt olvashatók.

A vasút szerelmeseinek ezzel készülnek

Idén május 25–26-án ismét kétnapos rendezvénnyel ünneplik meg a gyerekeket a dm Gyereknapon a Vasúttörténeti Parkban. Rengeteg játékos és szórakoztató programmal várják a kicsiket és nagyokat, és ezúttal sem maradnak el az izgalmas edukációs aktivitások sem. A színpadi fellépők között szombaton megtaláljuk az Apacuka zenekart, Kőhalmi Ferenc bűvészt és Kalap Jakabot, vasárnap pedig Farkasházi Réka és a Tintanyúl, Rolando bűvész és Kovácsovics Fruzsina szórakoztatja a gyerekeket. Emellett lesz még VR Park, madár- és egzotikuskisállat-bemutató, kézművesprogramok és fejlesztő játékok, Utazó Planetárium, közlekedésbiztonsági pálya is. A részletes programok itt olvashatók.

A Gyermekvasút is különleges programokkal készül

A hűvösvölgyi végállomáson a Gyermekvasút immár két évtizede hagyományos rendezvényén a kisebbeket arcfestés, alkotóház, ugrálóvár, gyermekvasúti Lego járművek várják. A családi kvízen számot adhatunk a vonatokkal kapcsolatos tudásunkról, emellett megnézhetünk egy tűzoltóautót, és felszállhatunk egy nosztalgiabuszra is, a Magyar Természetvédők Szövetsége pedig kedvcsináló standdal készül. A programok ingyenesek, kivéve a vonatozást.

Az autók szerelmeseinek Újpesten várják

Régi Idők Gyereknapja és Oldtimer Találkozó is lesz a Szent István téren, Újpesten. A Régi Idők Gyereknapja ezúttal is egy időutazással egybekötött szórakozásra invitálja a családokat az újpesti Szent István térre, ahol nem lesz hiány remek programokból és koncertekből sem. Ha már időutazás, akkor idén sem maradhat ki az Újpesti Oldtimer Találkozó, ahova idén is begurulnak az elmúlt évtizedek legszebb járgányai. A programokról részletesen itt lehet olvasni.

A Múzeumok Majálisát is most rendezik meg

Ingyenes programokkal várják az érdeklődőket a Múzeumkertben és a Magyar Nemzeti Múzeumban is május 25-26-án. A hétvégén a szakmai bemutatókat mellett színes programokkal, koncertekkel, kézművesvásárral, fesztiválhangulattal várják a családokat. A részletes programok itt olvashatók.

A Néprajzi Múzeumban is gyermeknapot tartanak

A Néprajzi Múzeum 2024. május 26-án csak a gyerekeké és a családoké lesz. A múzeum olyan egésznapos programot hirdetett, amelyen a család minden tagja talál kedvére való elfoglaltságot: ovisok, iskolások, kiskamaszok és szüleik együtt családi csapatot építve, és akár külön-külön is találnak kreatív, érdeklődésüknek megfelelő játékot, előadást, foglalkozást, programot. Ezen a vasárnapon a múzeum csak program- vagy all-in jeggyel látogató! A részletes programokat pedig itt lehet átböngészni.

A Müpa ezzel készül gyermeknapra

A Müpa a nyári szünet előtt még egyszer szélesre tárja a kapuját, és elbúcsúztatja a Cifra Palota programsorozatát. Nemcsak a termek, hanem az épület előtti terek és parkok is megtelnek jobbnál jobb és ingyenes programokkal. A színpadon egymást váltják majd az olyan fellépők, mint Lovászi Edina, a Lóci játszik, a Kalimpa együttes és a Superar, de lesz még többek között Hamupipőke táncelőadás, Kerekítő Tippentő foglalkozás, interaktív népmese, táncház, cirkuszi hétpróba. Minden program ingyenes, további részletek pedig itt olvashatók.

A Magyar Zene Házából Gyerekek Háza lesz

Május 25-én délelőtt nemcsak nevet változtat, át is alakul a Ház, ugyanis a családi program nem a megszokott terekben zajlik, hanem nagy sikerű sorozatuknak, a Ramazurinak megfelelő módon, az épület legkülönbözőbb pontjain lehet majd zenével játszani, hangszerekkel ismerkedni, foglalkozásokon részt venni. Játékot is hirdetnek, így aki a hat helyszínen összegyűjti a pecséteket, apró ajándékkal térhet haza. További tudnivalók az eseményről itt olvashatók.