Rengeteget spórolhatsz, így mozizz olcsóbban!

A Fanny magazin összegyűjtötte a legjobb tippeket, mutatjuk:

1.

Különleges napok

A vidéki mozikban továbbra is olcsóbbak a jegyek, mint a fővárosban, de szerencsére sok mozi rendszeresen tart kedvezményes napokat. Emellett a különböző ünnepi időszakokban, például Valentin-nap, Nőnap, Anyák napja, Gyereknap alkalmából különleges kedvezményeket is kínálnak. Arra figyeljünk, hogy a kedvezmény nem minden moziban vonatkozik a 3D-s előadásokra.



Fotó: Annushka Ahuja / Pexels

2.

Helyiek előnyben!

Léteznek olyan kedvezmények, amelyek a helyi városkártyához kapcsolódnak, így akár 30 százalékkal olcsóbban is megvásárolhatjuk a mozijegyeket. Számoljunk azzal, hogy a legtöbb esetben egy kártyával kizárólag csak egy jegyet vásárolhatunk.





3.

Nem csak ajándékba

Ha rendszeresen járunk moziba, érdemes lehet beruházni egy 10 alkalmas országos ajándékkártyába. Ellenőrizzük, mennyit spórolhatunk ezzel, mert míg a budapesti mozikban mindenképpen jól járunk, addig néhány vidéki moziban előfordulhat, hogy olcsóbban jön ki a teljes árú jegy. Ilyen esetben gyakran kifizetődőbb, ha névre szóló bérlettel vagy törzskártyával mozizunk.





4.

Gyűjtsük a pontokat!

Csatlakozzunk hűségprogramokhoz! A mozijegy vásárlásakor gyűjtött pontokat később mozijegyre vagy a büfében történt vásárlásokra is beválthatjuk. Sőt, a hűségkártyával a partner üzletekben további 10-20 százalék kedvezményt is kaphatunk a vásárlás végösszegéből.





5.

Megússzuk a sorban állást

Az online vásárlással nemcsak a sorban állást kerülhetjük el, de akár olcsóbban is beszerezhetjük a jegyet, ráadásul még a büfében történt vásárlásból is kedvezményt kaphatunk. Érdemes letölteni telefonunkra a mozi applikációját is, így biztosan nem maradunk le az aktuális kedvezményekről.





6.

Kérjük a pénztárnál

Mielőtt kiválasztanánk a mozit, ellenőrizzük, hogy milyen életkorig válthatunk diákjegyet gyermekünknek. Néhány helyen 14 éves korig, másutt pedig 16 éves korig vehetünk kedvezményes jegyet. Arra is figyeljünk, hogy nem minden mozinál lehet kedvezményes jegyet vásárolni a honlapon. Ilyenkor ne felejtsük el a pénztárnál kérni a kedvezményt, a megfelelő igazolvány bemutatásával.





7.

Életkortól függően

Akkor sem kell aggódnunk, ha otthon felejtettük a gyermekünk diákigazolványát. Néhány helyen lehetőség van kedvezményes junior jegy vásárlására anélkül, hogy igazolvánnyal kellene igazolnunk a jogosultságot. Ugyanakkor fontos, hogy ezeket a jegyeket nem használhatjuk fel a 16-18 éven felüli korhatárbesorolású filmekre.





8.

Ha megy a család

Jó hír, hogy ma már moziban is vásárolhatunk családi jegyet kedvezményes áron. Helyszínenként változó, hogy hány főre vonatkozik, de legtöbbször három vagy négy fő részére szól, amennyiben legalább két fő kedvezményes jegyre jogosult.





9.

Vigyázzunk a szemüvegre!

Ha megőrizzük a korábban vásárolt 3D szemüveget, és magunkkal visszük a következő filmnézés alkalmával, akkor nem szükséges újabb szemüveget vásárolni a mozijegy mellé. Ezzel akár 4-500 forintot is megtakaríthatunk jegyenként.