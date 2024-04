Napi cuki: Zsidró Tamáséknál három generáció ment locsolkodni

Elmúlt a húsvét, és mindenki visszatért a szorgos hétköznapokba. De még mindenkinek érzi a hasa azt a rengeteg finom csemegét, ami az asztalra került, és a nőknek is még a hajában illatozik a locsolkodás után a kölni. Természetesen még a sztároknál is rengeteg kép található az ünnepi élményekről, így Zsidró Tamás arról is posztolt, ahogy náluk a férfiúk útra keltek piros tojást gyűjteni.

Zsidró Tamás is azok közé a sztárok közé tartozik, akik tartják a locsolkodás hagyományát. A hétvégén a sztárfodrász egy fotót rakott ki, huszonnégy óráig látható Instagram-történetébe, ahol három generáció együtt indult útnak, hogy szeretett „virágaik” ne hervadjanak el. Tamás mellett a nagyobbik fia, Dominik, a fiatalabb, Martin pózol vele, valamint előbbi a pici fia is látható a képen.

„Szabad-e locsólni?” – írta lényegre törően a hajszobrász.

Már három generáció ment idén locsolkodni Zsidró Tamáséknál

(Fotó: Instagram)

Sportra fogta szerelme Zsidró Tamást

Nagy gourmet lévén Tamás egész évben és a karácsonyi ünnepek alatt is örömmel hódolt a finom ételek szeretetének – ennek azonban megmutatkozott a negatív hozadéka is, ezért a párjával nagy elhatározással indították az új évet!

Január elején életmódváltásba kezdtünk, és megfogadtuk, hogy jobban odafigyelünk magunkra. Elkezdtünk egészségesen étkezni, elhagytuk a cukrot, a szénhidrátot és a nehéz húsokat. Legfőképp zöldségeket és halakat eszünk. A kedvesem mindennap fantasztikus zöldségkrémleveseket főz, amit hajdinából készült finomságokkal egészít ki, így sosem vagyok éhes, tele vagyok energiával, és mégis fogyok

– mesélte korábban a hot! magazinnak Zsidró Tamás.