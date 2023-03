Egyre jobb a kapcsolatuk: kedveséről vallott Zsidró Tamás

Zsidró Tamás már harmadszor járt Indiában, ami olyan nagy hatással volt rá az előző alkalmak során, hogy szerette volna megmutatni a kedvesének is. Nagy gourmet lévén Tamás egész évben és az ünnepek alatt is örömmel hódolt a finom ételek szeretetének – ennek azonban megmutatkozott a negatív hozadéka is, ezért a párjával egy nagy elhatározással indították az új évet!

Fotó: Markovics Gábor

– Január elején életmódváltásba kezdtünk, és megfogadtuk, hogy jobban odafigyelünk magunkra. Elkezdtünk egészségesen étkezni, elhagytuk a cukrot, a szénhidrátot és a nehéz húsokat. Legfőképp zöldségeket és halakat eszünk. A kedvesem mindennap fantasztikus zöldségkrémleveseket főz, amit hajdinából készült finomságokkal egészít ki, így sosem vagyok éhes, tele vagyok energiával, és mégis fogyok.

Az alkoholt is teljesen kiiktattuk az életünkből, viszont az eddiginél is nagyobb hangsúlyt fektetünk a sportra

– mondta a Hot!-nak a sztárfodrász.

Zsidró Tamás azt is elmesélte, milyen rekordokat döntött a testsúlyával, illetve a jövőt illető terveiről is őszintén vallott. A részletekért keresd a Hot! legfrissebb számát!