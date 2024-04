"Miatta van értelme mindennek" – Köllő Babett lánya 14 éves lett, megható üzenetet küldött neki

A TV2 gyönyörű sztárja, Köllő Babett nem csupán a szépségével varázsolja el az embereket, hanem a humorával és a kedvességével is. Ő egy nagyon szórakoztató figura, akit öröm nézni a képernyőn, hiszen mindig őszinte és üdítő – a népszerűségét az is bizonyítja, hogy már 270 ezres követőtáborral rendelkezik Instagramon.

Köllő Babett / Fotó: MG

Köllő Babettnek egyetlen gyermeke van, Milla, aki most lett 14 éves. Ez egy komoly mérföldkő egy gyermek életében, hiszen ezek a legelső lépések a felnőtté válás hosszú, rögös útján. Valószínűleg a híresség is érzi ezt, hiszen egy nagyon megható, érzelmes posztban köszöntötte fel a születésnapos kislányát, akiről pár képet is mellékelt.

A legcsodálatosabb.❤️ Miatta van értelme mindennek, általa nyert értelmet az élet❤️ Boldog szülinapot Pami❤️

– írta a poszthoz Köllő Babett.

Olyan sztárok árasztották el köszöntésekkel a kommentszekciót, mint például Rubint Réka, illetve Ördög Nóra. Rengetegen kívántak boldog születésnapot Köllő Babett lányának, aki állítólag szívesen kiköltözve Amerikába – ebben az esetben pedig minden bizonnyal az édesanyja is követné őt, hiszen nagyon közel állnak egymáshoz.