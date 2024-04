Hoppá: Köllő Babett elköltözik Magyarországról, a lányával együtt Amerikába megy?

Köllő Babett és tizenhárom éves lánya, Milla a jövőjükről beszéltek a Palikék Világa by Manna Ilyen az élet című műsorában. Milla már most tudja, hogy az üzleti világban szeretne dolgozni, és édesanyja videóit már ő vágja és szerkeszti. Babett édesanyja Amerikában él, és Milla is szívesen követné őt a tengerentúlra.

Köllő Babett / Fotó: Markovics Gábor

Babett édesanyja korábban zöldkártyalottón nyert letelepedési engedélyt, azóta él az Egyesült Államokban. Milla elmondása szerint szeretne a nagymamája nyomdokaiba lépni, már kinti egyetemeket is kinézett magának. Babették is igényelték a zöldkártyát családegyesítés jogcímén, hogy Milla szükség esetén kiköltözhessen.

Ő nagyon szeretne menni, én viszont nehezen tudom elképzelni, hogy külön földrészen éljünk, mert ő az egyetlen lányom

– hangsúlyozta Babett, akinek Los Angeles nem nyerte meg annyira a tetszését, mint Milláét, sőt, Dunaújváros jobban fekszik neki. Ám ha Milla Amerikában tanulna tovább, akkor ő is követné, mert nem szeretne tőle messze élni.

Milla megosztotta, hogy Amerikában minden tetszik neki, az emberek kedvessége és az ország szépsége is. Érdekességként említette, hogy iskolájában valószínűleg senki sem látta még Babettet a televízióban, mivel az ő korosztálya nem igazán néz tévét. A színésznőség és a műsorvezetés sem vonzza, így más területeken képzeli el a jövőjét.

