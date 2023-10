Köllő Babett keményen kimondta: "Ha az ember egy hírességgel jön össze, akkor ne akarja bezárni a négy fal közé"

Solymár Matyi, a Sztárban Sztár leszek! idei szériájának egyik nagyon különleges gyöngyszeme. Az igazi, szívtipró rocker stílusával bemutatkozó srácot már a válogatók alatt kiszemelte magának Tóth Gabi, aki végül magával vitte az élőadásba is. Matyi a szívdöglesztő előadásmódját már az élőadásban is nagyon meg akarta mutatni, és ezt sikerült is tegnap, ugyanis Dave Gahanrt, a Depeche Mode frontemberét kellett alakítania.

Solymár Matyi forró hangulatot teremtett a színpadra (Fotó: vt)

Levette a lábáról Köllő Babettet

A szinte tökéletesen sikerült produkció után bizony Gabi és Babett is teljesen oda voltak Matyiért. A szívtipró srác olyan magabiztossággal állt a színpadon, hogy az értékelésnél Babett még sikított is, mint egy fiatal rajongó. Bár a lányok kedvencének van barátnője, nyitva hagyta a kérdést, hogy ez a dal most a gyönyörű Mesternek, vagy a kedvesének szólt-e.

Ez most egy lánynak szólt, igen! Az, hogy a barátnőmnek vagy Babettnek?

– kezdte viccesen Matyi, aki aztán komolyabbra fordította a szót.

„Nagyon örültem, amikor Babett azt mondta, hogy megőrül értem... Abban azért reménykedtem, hogy ez a produkciónak szólt leginkább, de erről őt kell megkérdezni” – jegyezte meg a lányok kedvence, aki azt is megsúgta, nem csak macsó szerepben láthatjuk majd, hanem az érzelmesebb arcát is a színpadra viheti hamarosan.

Gabi és Babett teljesen oda voltak Matyiért. (Fotó: vt)

Megkérdeztük Babettet

A Mesternő annyira gyönyörű volt tegnap este, hogy többször meg is jegyezték, úgy néz ki, mint Pamela Anderson. Babett a szépségével igazából bárkit féltékennyé tudna tenni, de ő reméli, hogy Matyi párja tudja kezelni az ilyen szituációkat.

„Én nagyon-nagyon remélem, hogy valaki egy műsorban látott értékelés után nem lesz féltékeny. Én hetente többször látom, hogy összehoznak valakivel, ugye nyár óta voltak ilyen különböző ismertebb emberek. Ha megkérdeznéd az én férjemet, hogy ő féltékeny-e, akkor ő egy jót nevetne ezen. Ha az ember egy hírességgel jön össze, akkor ne akarja bezárni a négy fal közé, mert akkor elveszi belőle azt, amitől eredetileg megtetszett neki” – fejtette ki Köllő Babett, aki szerint ezt sokan nem nagyon értik meg.