Hoppá! Tóth Gabit az új párja kísérte el a Sztárban Sztár leszek! stúdiójába - Fotó

Mindenkit megdöbbentett Tóth Gabi és Krausz Gábor augusztus 9-i bejelentése, mely arról szólt, hogy a válás mellett döntöttek. Sokan azért is találták furcsának az esetet, mert nemrég költöztek be szentendrei álomotthonukba, ami régóta közös céljuk volt. Pár hónapja még úgy tűnhetett, minden a legnagyobb rendben a házaspár között, azonban utólag többeknek feltűnt, hogy Tóth Gabi elejtett korábban már egy-két sejtelmes megjegyzést arról, hogy nem felhőtlen a kapcsolatuk.

Tóth Gabi / Fotó: TV2

A válás bejelentése óta rengeteg kritika és támadás éri Tóth Gabit, ami nagyon megviseli őt és családját is. Tóth Gabi érdemben még nem reagált a róla szóló pletykákra, miszerint egy harmadik fél miatt vetett véget a házasságának. Viszont már több alkalommal is láthatták félreérthetetlen helyzetben őt és új párját, aki nem más, mint a Fricska táncegyüttes egyik tagja, Papp Máté Bence. A páros a sok negatív kritika elől még Horvátországba is elutazott együtt egy pár napra, ahol azt gondolták, hogy biztonságban vannak, de ott is kiszúrták őket a szemfüles turisták.

Gabi pedig már a Sztárban Sztár leszek! első élőshowjára is magával vitte Mátét. Az énekesnő egyébként Till Attila kérdésére hatalmas mosollyal számolt be arról, hogy jól van és úgy érzi a teljes fényében képes ragyogni.

Íme Tóth Gabi új párja: