Heti top 5: Tóth Gabinak durván beszóltak, hazudott az esküvőn a Házasság első látásra sztárja, válságba került a TV2 sztárpárjának házassága

„Mikes Anna csak egy van” – durván beszóltak Tóth Gabinak

Nemes Nagy Ágnes Tavasz felé című verséből tett közzé egy részletet Instagram-oldalán Tóth Gabi. Az énekesnő egy szelfit is posztolt az idézet mellé, melyen hosszú hajjal, szemszínéhez passzoló topban pózol. Ahogy máskor sem, most sem kímélték a TV2 sztárját a durva megjegyzésekkel. Volt aki azt kérdezte, érti-e a vers mondanivalóját. Akad olyan, aki a hajszínét dicsérte, míg más keményen odaszólt arra utalva, hogy Gabi hosszú hajával jobban hasonlít a táncosnőre. A legtöbben azonban úgy látják, az énekesnő igazán vonzó lett nőies frizurájával. „Mikes Anna csak egy van, aki az igazi” – jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Hazudott az esküvőn a Házasság első látásra sztárja

Andris és Petra az oltár előtt találkozott először a TV2 új párkereső reality-jében és ki is mondták egymásnak a boldogító igent. A férfi igencsak csalódottnak tűnt, amikor meglátta Petrát, akit a Házasság első látásra pszichológusai választottak számára. Most TikTok-videóban öntött tiszta vizet a pohárba. Bár Dávid Petrának első látásra nagyon megtetszett a férfi, sőt még be is próbálkozott nála az esküvőn, Andris nem fogadta kitörő örömmel a lányt. A Házasság első látásra Petrája egy sötét hajú, barna szemű, kissé latinos beütésű szépség, ami nem igazán egyezik Andris elvárásaival, amit a műsorban szóvá is tett jövendőbelijének. A férfi most egy TikTok-videóban vallotta be: az, hogy egy szőke, kék szemű, angyali külsejű lányra számított, azért nem teljesen igaz. „Azon a tényen kár fecsegni és kár csámcsogni, hogy Petra nem az esetem, ízlésekről beszélünk, minden embernek más, ezen lépjünk is túl” – mondta a dj-ként tevékenykedő Kabai Andris saját profilján. A műsorban az újdonsült férj azonban nem úgy tálalta a problémát, ahogyan arról utólag beszél. Videóban vallotta be, hogy mi a teljes igazság arról, kit képzelt el maga mellé.

„Gáborékat hagyd békén! Neki is jár a boldogság” – Tóth Gabi válaszolt a provokálónak

A tavasz kapcsán osztott meg egy részletet Tóth Gabi Instagram-oldalán Nemes Nagy Ágnes Tavasz felé című verséből, két, az énekesnőt ábrázoló friss portréfotó kíséretében, egy hozzászólónak mindezek ellenére sikerült egy Krausz Gábort szóba hozó, kötözködő kommentet odaszúrnia. Tóth Gabi, akit friss bejegyzésénél nem csak ez az egy kommentelő provokált, nem hagyta szó nélkül a hozzászólást. „Most már éld az életed! Gáborékat hagyd békén! Neki is jár a boldogság” – olvasható egy jótanácsnak álcázott, provokáló hozzászólás. „Hogy tessék? hagyjam békén őket? Mert zaklatom vagy foglalkozok velük valahol? Kedves Istvánné! Tessék foglalkozni a saját dolgával ahelyett, hogy ilyen hülyeségeket ír kommentben… mindenki éli az életét és köszönjük, de jól vagyunk! Szép napot kívánunk” – reagált Tóth Gabi.

„Hogy tessék?” – Tóth Gabi reagált a piszkálódó hozzászólásra az Instagram-oldalán Fotó: Mate Krisztian

Harry herceg nem találkozhat Katalinnal, nagybeteg sógornőjével

Már akkor felröppent a hír, amikor III. Károly királyt rákkal diagnosztizálták, hogy a szörnyű kórkép közelebb hozhatja a családtagokat, és most, Katalin hercegné rákos betegségének bejelentése után ismét felmerült, hogy akár Harry herceg is újra szerepet vállalhat a királyi család mindennapjaiban. Egy bennfentes szerint azonban az uralkodó kisebbik gyermekét így nem szívesen látnák. Harry herceg és Meghan Markle nem véletlenül nem értesült előbb Katalin hercegné betegségéről, egy királyi szakértő szerint ugyanis Vilmosék nem bíznak meg bennük. A testvérek között mély szakadék van, tudvalévő, hogy hónapok óta nem beszéltek egymással. Az ok nyilvánvaló: négy éve egyfolytában csak problémákat okoznak a királyi családnak, ezért nem lehet bennük megbízni – fogalmazott Harryről és Meghanról Richard Fitzwilliams az Expressnek. A sussexi herceg ugyan bejelentette, hogy részt vesz egy istentiszteleten a Szent Pál-székesegyházban az Invictus Games tizedik évfordulója alkalmából májusban, és akkor sógornőjét is látni szeretné, de a walesi hercegi párhoz közel álló források szerint a „Harry-probléma” az utolsó dolog, ami a fejükben jár, Vilmos herceg pedig egyenesen azt mondta, hogy nem kívánja látni a testvérét.



Válságba került a TV2 sztárpárjának házassága?

Házasság első látásra! – Góbi Hilda és Brem László talán nem is gondolta volna, hogy ebben a műsorban valóban komolyan kell venni a „jóban-rosszban együtt leszünk” fogadalmat, még akkor is, ha nincs meg az a bizonyos szikra köztük. Hilda végre a férjének is bevallotta, hogy nem véletlenül viselkedett furcsán az oltár előtt, ugyanis ahogy ő fogalmazott: „Egy José Armandót vártam, és egy Szulejmán állt ott.” Hilda és Laci Mallorcára utazott nászútra, ahol egyből felmerült egy fontos téma is köztük. Vagyis egészen pontosan Laci volt az, aki bátorkodott feltenni a kérdést feleségének, miszerint ő nem erre rá várt az oltárnál... Azt kijelentjük, hogy a válasz nem lepett meg senkit sem. „Én már régóta fel akartam neked tenni ezt a kérdést, az esküvővel kapcsolatban. Amikor megpillantottuk egymást, nekem ott volt egy fura érzésem, hogy te nem erre vártál. Így volt, nem?" – fogalmazott Laci, aki ezzel egy nagy terhet is levett Hilda válláról, hiszen a lány nem tudta, hogyan hozhatná fel ezt a témát. „Őszintén örülök, hogy feljött ez a téma. Magamtól nem tudom, hogyan hoztam volna fel. Egyébként nagyon zavarban is vagyok, mert az a szikra, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésemet egy férfi, nekem nem volt meg” – mondta Hilda, aki nem köntörfalazott, bár Laci ennek talán kevésbé örült. Kiderült ugyanis, hogy a 47 éves küzdősport-oktató azonnal kihátrál az olyan „kapcsolatokból”, amelyekről úgy érzi, nincs helye benne.