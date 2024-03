Óriási öröm érte Tóth Gabit, pont jókor jött

Tóth Gabi csak úgy ragyog párja, Papp Máté Bence oldalán és kislánya, Hannaróza is örömteli pillanatokat okoz az nekesnőnek. Nem csoda hát, hogy egy csodálatos közös otthonban képzelik el együtt a jövőt. Ez az álom most még húsvét előtt egy lépéssel közelebb került hozzájuk, ugyanis elkészült az álomház egy új helyisége. Erről Gabi közösségi oldalán számolt be boldogan, ahol fotókat is megosztott.

Fotó: Ladóczki Balázs

Ez a hétvége a húsvéti készülődésről szól nálunk is, csak egy picit nagyobb az itthoni munka, mivel végre az álomkonyhám is kész lett, amiről hamarosan hozok nektek fotókat is! Az volt az egyik vágyam, hogy egyszer majd egy ilyen gyönyörű konyhám lesz és itt van. Most pedig elkezdődik a pakolás, rendezés, takarítás, hogy Hannikámmal már az új konyhánkban festhessük a tojásokat! Olyan boldog vagyok!

- írta az Instagram oldalára kitett fotóhoz Tóth Gabi.