„Nem volt meg a szikra” – Válságba került a TV2 sztárpárjának házassága?

Házasság első látásra! – Góbi Hilda és Brem László talán nem is gondolta volna, hogy ebben a műsorban valóban komolyan kell venni a „jóban-rosszban együtt leszünk” fogadalmat, még akkor is, ha nincs meg az a bizonyos szikra köztük. Bizony... Hilda végre a férjének is bevallotta, hogy nem véletlenül viselkedett furcsán az oltár előtt, ugyanis ahogy ő fogalmazott: „egy José Armandót vártam, és egy Szulejmán állt ott.”

Házasság első látásra: máris válságba került Hilda és Laci kapcsolata?

Hilda és Laci Mallorcára utazott nászútra, ahol egyből felmerült egy fontos téma is köztük. Vagyis egészen pontosan Laci volt az, aki bátorkodott feltenni a kérdést feleségének, miszerint ő nem erre rá várt az oltárnál... Azt kijelentjük, hogy a válasz nem lepett meg senkit sem.

Én már régóta fel akartam neked tenni ezt a kérdést, az esküvővel kapcsolatban. Amikor megpillantottuk egymást, nekem ott volt egy fura érzésem, hogy te nem erre vártál. Így volt, nem?

– fogalmazott Laci, aki ezzel egy nagy terhet is levett Hilda válláról, hiszen a lány nem tudta, hogyan hozhatná fel ezt a témát.

„Őszintén örülök, hogy feljött ez a téma. Magamtól nem tudom, hogyan hoztam volna fel. Egyébként nagyon zavarban is vagyok, mert az a szikra, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy felkeltse az érdeklődésemet egy férfi, nekem nem volt meg” – mondta Hilda, aki nem köntörfalazott, bár Laci ennek talán kevésbé örült. Kiderült ugyanis, hogy a 47 éves küzdősport-oktató azonnal kihátrál az olyan „kapcsolatokból”, amelyekről úgy érzi, nincs helye benne.

Ha én azt érzem egy nőn, hogy nincs meg a kellő vonzalom az irányomban, akkor én egy ilyen helyzetből azonnal kisétálok

– mondta a férfi.

A kérdés csak az, hogy ez a vallomás milyen hatással lesz a pár kapcsolatára? Vajon a házasságból ilyen gyorsan válás lesz? A válaszokat megtudod ma este a TV2-n!