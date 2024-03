„Lehet, hogy nem éljük túl az első hetet...” – Máris veszélyben a TV2 új álompárjának a házassága? – videó

Mint ahogy azzal lapunk már több ízben is foglalkozott, a hét elején elstartolt a TV2-n a Házasság első látásra című műsor. A párkapcsolati reality pedig azóta is megállíthatatlan, ami nem is csoda, hiszen mindig történik valami.

Gyöngyi nem repesett az örömtől a nászút úti célját illetően... Fotó: TV2

Legutóbb például annak lehettek tanúi a nézők, hogy hova utazhatnak nászútra a friss házasok, és hát bizony nem mindenki örült maradéktalanul a dolognak… Gyöngyi ugyanis egyenesen kiakadt az úti célon, ami párjára is rossz hatással volt.

Egy levéllel kezdődött minden

A műsor szerkesztői levélben értesítették a házaspárokat, amit kézhez kapva Gyöngyinek azonnal el is vette a kedvét.

Adrenalinfröccs a vadregényes Szlovéniában

– olvasta fel az úti célt a friss ara, szavaiból férje, Gábor pedig azonnal tudta, hogy baj van.

Jól érzem, hogy ez most rányomott egy ilyen negatív bélyeget mindenre?

– kérdezte, majd azt is megjegyezte kedvesének, hogy a nászút híre után Gyöngyi pont ugyanolyan arcot vágott, mint amikor az oltár felé sétált….

Akkor most ez mit árul el?

– tette fel a kérdést Gábor, végezetül megjegyezte: