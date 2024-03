„Gáborékat hagyd békén! Neki is jár a boldogság” – Tóth Gabi válaszolt a provokálónak

Egészen elképesztő! A tavasz kapcsán osztott meg egy részletet Tóth Gabi Instagram-oldalán Nemes Nagy Ágnes Tavasz felé című verséből, két, az énekesnőt ábrázoló friss portréfotó kíséretében, egy hozzászólónak mindezek ellenére sikerült egy Krausz Gábort szóba hozó, kötözködő kommentet odaszúrnia. Tóth Gabi, akit friss bejegyzésénél nem csak nem csak ez az egy kommentelő provokált, nem hagyta szó nélkül a hozzászólást.

„Hogy tessék?” – Tóth Gabi reagált a piszkálódó hozzászólásra az Instagram-oldalán (Fotó: Máté Krisztián)

„Most már éld az életed! Gáborékat hagyd békén! Neki is jár a boldogság.”

– olvasható egy jótanácsnak álcázott, provokáló hozzászólás.

„Hogy tessék? hagyjam békén őket? Mert zaklatom vagy foglalkozok velük valahol? Kedves Istvánné! Tessék foglalkozni a saját dolgával ahelyett, hogy ilyen hülyeségeket ír kommentben… mindenki éli az életét és köszönjük, de jól vagyunk! Szép napot kívánunk”

– reagált Tóth Gabi, akinek, mint azt megírtuk, friss bejegyzésénél más is beszólt. Ugyanakkor ezek a Gáborékat emlegető sorok voltak azok, amik másoknál is kiverték a biztosítékot.

„Agyhalott vagy! Inkább nektek kellene hagyni békén Gabit. Mert ez már sok”

– csattant ki az énekesnő egyik rajongója, akinél betelt a pohár.