Hazudott az esküvőn a Házasság első látásra sztárja

Bár Dávid Petrának első látásra nagyon megtetszett a férfi, sőt még be is próbálkozott nála az esküvőn, Andris nem fogadta kitörő örömmel a lányt. A Házasság első látásra Petrája egy sötét hajú, barna szemű, kissé latinos beütésű szépség, ami nem igazán egyezik Andris elvárásaival, amit a műsorban szóvá is tett jövendőbelijének.

A Házasság első látásra párja már az első pillanatokban problémákba ütközött (Fotó: TV2)

A férfi most egy TikTok-videóban vallotta be: az, hogy egy szőke, kék szemű, angyali külsejű lányra számított, azért nem teljesen igaz.

„Azon a tényen kár fecsegni és kár csámcsogni, hogy Petra nem az esetem, ízlésekről beszélünk, minden embernek más, ezen lépjünk is túl” – kezdte a dj-ként tevékenykedő Kabai Andris saját profilján.

A Házasság első látásra sztárja vallomást tett

A műsorban az újdonsült férj azonban nem úgy tálalta a problémát, ahogyan arról utólag beszél. Videóban vallotta be, hogy mi a teljes igazság arról, kit képzelt el maga mellé:

Abban a helyzetben azt az utat véltem a legegyszerűbbnek, ha teljesen más típusú lányt írok le és ezt mondom el Petrának, hogy ilyen típusú lányt vártam, mint hogyha egyszerűen a szemébe mondom, hogy nekem ő nem az esetem.

Bár Petra így is kiakadt és egyáltalán nem érezte helyénvalónak, hogy új párja ezt az esküvőjük napján osztja meg vele. Andris saját bevallása szerint azonban így is azért szépített a dolgokon, hogy védje leendő felesége érzéseit, még ha ez nem is sikerült túl jól:

Bíztam abban, hogy ezzel az úttal, amit leírtam és végigvittem, kevésbé fogom őt bántani.

A friss házasok a legutóbbi adásban nászútra utaztak, így ha kíváncsiak vagytok, sikerül-e megoldaniuk ezt a problémát, nézzétek a Házasság első látásra adásait a TV2-n!