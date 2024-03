Mi történt? Sebestyén Balázs mindent hátrahagyva utazott el az országból

Az elmúlt időszak kicsit sem volt eseménytelen Sebestyén Balázs számára, hiszen mások mellett gőzerővel dolgoztak azon, hogy végre megtalálják Vadon Jani méltó utódját a Rádió1 Balázsék című műsorába.

Sebestyén Balázs spirituális utazáson vesz részt Fotó: Szabolcs László

Balázsnak és Rákóczi Ferinek nem volt egyszerű dolga, hiszen számos kiváló jelentkező akadt Jani megüresedett székére, illetve a hallgatók felől is nagy volt a nyomás, választásuk Ráskó Eszter humoristára esett. Most pedig úgy látszik, hogy a nagy hajtás után Balázsnak szüksége van egy kis lelki feltöltődésre méghozzá egyedül, ugyanis családját hátrahagyva vágott neki egy nepáli spirituális utazásnak.

Sebestyén Balázs egyedül hagyta el az országot

A népszerű rádiósnak mindig is nagy szerepet játszott az életben a spiritualitás és a megtisztulás, így érthető útja Ázsiába, azon belül is Nepálba vezetett, ahol az első útja egy vallási tisztséget viselő emberhez vezetett. A műsorvezető még áldásban is részesült, amelyről az Instaram-oldalán számolt be.

Az első utunk Katmanduban mindig Yanten Wangpo rinpocséhoz vezet aki megáld minket és az itt tartózkodásunkat

- írta a fotókhoz.