Eldőlt: Ő Vadon Jani utódja, így köszönt be a Balázsék című reggeli műsorban

Eldőlt, ki ülhet be 60 nappal Vadon Jani nagy bejelentése után Sebestyén Balázs és Rákóci Feri mellé a megüresedett harmadik helyre! Bár poénból először Fekete Pákó köszönt be, Rákóczi Feri reakciója elárulta: ez viccnek is rossz lenne. Majd felcsendült Händeltől a Hallelujah jól ismert című kórusműve, és kiderült az igazság. Vagy mégsem?

Új időszak kezdődött 2024. február 9-én reggel 7 óra után a Balázsék című reggeli rádióműsorban (Fotó: Kuklis István)

Alekosz, Ábel Anita, Faragó Janka, Gévai Juli, Kovácsovics Fruzsina, Musimbe Dávid Dennis, Puskás Péter és Ráskó Eszter közül nem akárki kapta a legtöbb szavazatot a hallgatóktól.

„Szteroidos jó reggelt kívánok, itt a győztes, azaz Alekosz beszél!”

– csendült fel a hang, mely kapcsán nem sokkal később kiderült: újabb átverésről van szó!

Mint ismert, a Rádió 1 népszerű reggeli műsora, a Balázsék december 11-ei adásában Vadon Jani bejelentette: 14 év után búcsúzik. „Tényleg, gondoljatok bele, aki a rádiózásba dolgozik, nem kell mondani, hogy amellett, hogy rengeteget kapunk tőletek, ettől a munkától, amellett itt vannak bőven olyan dolgok, amit nem hoznak vissza az idők. Amik kimaradtak az életünkben. Azt szeretném, ha az elkövetkező időszakban az életemben, ami nem a pénzről, az ismertségről szólnak, hanem arról szólnak, hogy feltöltsem magam élményekkel, családommal, impulzusokkal, amire eddig nem volt időm és energiám” – indokolta döntését a műsorvezető.

A produkció több héten át számos jelöltnek lehetőséget biztosított, hogy megmutassa, milyen lenne Vadon Jani székében. A jelöltek közül pedig 260 ezer szavazó voksai alapján Ráskó Eszter került ki győztesen, 2024. február 9-étől ő erősíti a Balázsék című reggeli műsort. Eszterrel sokak álma vált valóra, rengetegen mondták, hogy jót tenne a műsornak Balázs és Feri mellett egy női hang.

A műsor kedvelői élőben követhették a bejelentést a Rádió 1 Live YouTube csatornáján.