Óriási bejelentés Balázsék műsorában Vadon Jani utódjáról: Te számítottál erre?

Derült égből villámcsapásként érte a Rádió 1 hallgatóit Vadon Jani december 11-ei bejelentése a Balázsék című reggeli műsorban: 14 év után búcsút int a reggeli műsornak. „Tényleg, gondoljatok bele, aki a rádiózásba dolgozik, nem kell mondani, hogy amellett, hogy rengeteget kapunk tőletek, ettől a munkától, amellett itt vannak bőven olyan dolgok, amit nem hoznak vissza az idők. Amik kimaradtak az életünkben. Azt szeretném, ha az elkövetkező időszakban az életemben, ami nem a pénzről, az ismertségről szólnak, hanem arról szólnak, hogy feltöltsem magam élményekkel, családommal, impulzusokkal, amire eddig nem volt időm és energiám” – indokolta döntését Vadon Jani. Hogy ki üljön be Sebestyén Balázs és Rákóci Feri mellé a megüresedett harmadik helyre? Nos, heteken át többen is lehetőséget kaptak rá, hogy élő adásban bizonyítsanak. Alekosz, Ábel Anita, Faragó Janka, Gévai Juli, Kovácsovics Fruzsina, Musimbe Dávid Dennis, Puskás Péter és Ráskó Eszter neve egyaránt szerepelt azon a szavazási oldalon, melyre az interneten keresztül egy nap alatt 100 ezernél is többen adták le a voksukat.

60 nappal Vadon Jani bejelentése után kiderül, ki ül a helyére (Fotó: Kuklis István)

Balázsék 2024. február 9-én reggel 7 óra után nem akárhogy jelentik be új társukat! Nem csak szó szerint hangot adnak neki, hanem képbe is hozzák a hallgatókat! Sebestyén Balázs és Rákóci Feri nem sokkal hat óra után sokak meglepetésére és örömére közölte: Live-ozni fognak, azaz a Rádió 1 oldalán és YouTube-csatornáján élő képpel együtt leplezik le az új kollégát 7 óra után.