„Ha nyerek, alsónadrágban végigmegyek az Erzsébet hídon” – Alekosz is ringbe szállt Vadon Jani székéért

Mint ahogy azzal már a Metropol többször is foglalkozott, hetek óta gőzerővel folyik a Rádió1-nél Vadon Jani utódjának keresése.

Alekosz bejelentkezett Vadon Jani székéért

Ki lesz a végső befutó

A folyamat részeként Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri több szárvendéget is „kipróbált” a reggeli adások során, mígnem a napokban közzétettek egy szűkített listát, amelyen már csak nyolc név kapott helyet, és a hallgatóknak kell megszavazniuk, hogy kivel ébrednének a legszívesebben Balázsék párosa mellett.

Ezen a listán pedig olyan illusztris nevek szerepelnek, mint Musimbe Dávid Dennis humorista, Kovácsovics Fruzsina énekesnő, Puskás Peti, a standupos Ráskó Eszter, Wossala Rozina, Gévai Juli, Faragó Janka vagy éppen Ábel Anita. Legalábbis eddig a pillanatig így volt, most ugyanis egy újabb játékos is ringbe szállt Vadon Jani hőn áhított székéért, aki nem más, mint Alekosz.

Alekosz mindent is akar

A celeb a Facebook-oldalán osztott meg egy fotót, amelyen ezt írja:

Ha nyerek alsónadrágban végigmegyek az Erzsébet hídon

Úgy látszik, hogy Balázsék is komolyan veszik Alekosz felajánlkozását, ugyanis a botrányhős celebbel is kibővítették a hivatalos szavazási listát, így már ő is versenyben van.

Így tehát a tét hatalmas, szavazz te is, hogy ki legyen Balázs és Feri műsorvezető társa!