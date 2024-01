Sebestyén Balázs alig várja, hogy a fia rocksztár legyen

„Remélem, egyszer ott ugrálunk majd az egyik koncerteden” – címezte fiának Sebestyén Balázs. A Rádió1 műsorvezetője megmutatta, milyen tehetséges a tini fia, Beni.

„Hihetetlen nagy csoda vagy”

„Hogy telt el ez ilyen gyorsan? 15 év! Annyira büszkék vagyunk rád, Beni. Nagyon szeretlek! Hihetetlen nagy csoda vagy, köszönöm, hogy hozzánk jöttél…”

Remélem egyszer ott ugrálunk majd az egyik koncerteden…

– áradozott a büszke apuka, miután megosztott egy rövid videót a fia zeneórájáról.

Úgy látszik, Balázs nem bánná, ha a fia rocksztárrá cseperedne, s alig várja, hogy egyszer majd a koncertjén tomboljon.

Erős Antónia védelmében Sebestyén Balázs fia

Nem ő az egyetlen híres szülő, akinek a gyermeke rockzenei babérokra tör. A kommentszekcióban feltűnt Erős Antónia is. Balázs videójánál ugyanis egy kommentelő felrótta, hogy Beni elektromos dobon tanul zenélni akusztikus hangszer helyett.

„Elektromoson és akusztikuson is tanulnak, mert egyrészt ma már mindent ismernie kell egy jó zenésznek, másrészt nálunk például a társasházi lakásban nem szabad hangoskodni, ott nincs más megoldás a gyakorlásra, mint az elektromos. Szóval minden hangszeren játszanak. Tök ügyes!” – kelt Balázsék védelmére Erős Antónia, akinek ikergyermekei közül fia, Matyi kétéves kora óta dobol, azóta pedig gitározni is megtanult. A mostanra 14 éves fiúnak zenekara is van, a Street Sixteen nevű rockbandában többek között Czutor Zoli fiával, Simonnal zenél.

Keresi az igazit Balázs

Sebestyén Balázs nevét sokat lehetett hallani az elmúlt hetekben. A Rádió1 műsorvezetője ugyanis keresi maga mellé az igazit! Azaz azt a kollégát, aki csatlakozik hozzá és Rákóczi Ferihez a Balázsék című reggeli műsorban. Mint ismert, év elején hosszú évek után Vadon Jani kivált a műsorból. Az utána maradt űr pótlását komolyan veszi Balázs és Feri, castingolnak, majd a nézők szavazataira bízzák, ki legyen Jani utódja. A műsorban egy-egy reggel felcsendül többek között Kovácsovics Fruzsina, Puskás Peti és Ráskó Eszter hangja is.