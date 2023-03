Rákóczi Feri elárulta, mit kérne utolsó vacsorára, ha halálra ítélnék – Videó

Hamarosan, március 6-án indul a Troll a konyhában új évada. A VIASAT3 saját gyártású kulináris krimijében hétről hétre egy csapat híresség mutatja meg főzőtudományát. A csavar, hogy minden nap véletlenszerűen kisorsolnak egy trollt, akinek a feladata, hogy titokban hátráltassa a társai munkáját, s egyben elrontsa a döntőbíró elé kerülő ételeket. Nem csoda, ha a műsorvezető – aki egyébként mindig a trollnak drukkol – Rákóczi Feri csak ritkán kóstolja meg az elkészült fogásokat. Ezt a feladatot inkább Wossala Rozinára bízza.

Feri a Metropol megkeresésére elárulta, melyik az az étel, amivel mindig le lehet venni a lábáról.

Feri már várja a műsor izgalmait – Fotó: Bánkúti Sándor / Metropol

– A legnagyobb kedvencem tavasszal a spárga, tonnaszámra meg tudom enni, bármilyen formájában. Ha kitennének egy spárgaföldre, hasra vágódnék és végig tudnám legelni nyersen! Nagyon szeretem – áradozott a Metropolnak a műsor forgatási szünetében. Majd hirtelen egy másik étel is eszébe jutott:

– Ha mondjuk megkérdeznék, hogy az utolsó ételem mi lenne… Van egy francia házi vaj, ami alapból sós: nagy szemű sókristállyal, Maldonnal van ízesítve, elkeverve, na azt kérnék. Hozzá harsogós újhagymát és egy tökéletes szelet fehér kovászolt kenyeret. Valószínűleg ez lenne az utolsó. Megkenném vajjal, harapnám hozzá a hagymát, és azt mondanám, hogy szép volt Feri, eddig, de most itt a vége – gondolt bele nevetve a rádiós, aki nemrég a rendőrségen járt.

Otthon nagyon szívesen süt-főz, kísérletez, olyannyira, hogy kifejezetten próbálja kerülni, hogy kétszer ugyanaz az étel kerüljön az asztalra. Bánatára kamasz fia kevésbé nyitott erre:

– Van egy 12 éves fiúgyerekünk, aki viszont most pont abban a korban van, amikor: hamburger, rántott hús, sült krumpli és jó napot kívánok. Ilyen korszak minden gyereknél van, nekem is volt hasonló életszakaszom – ugyan egy picit tágabb volt nálam az olló. De minden tizenéves gyereknél előfordul, hogy vagy dacból, vagy azért, mert nem érdekli, azt mondja, hogy most nem eszik változatosan. Reméljük, hogy ez később meg fog változni. Ha pedig nem, akkor rántott húst, sült krumplit és hamburgert fog enni élete végéig, az meg már nem az én problémám lesz – tette hozzá nevetve, akinek a főzés mellett egy másik szenvedélye a motorozás.