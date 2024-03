A nagy napon, Diana emléknapján, amikor emberek millió figyelték a Vilmos és Harry herceg közötti viszály elmélyülését, miszerint még virtuálisan sem hajlandók egy légtérben tartózkodni, bombaként robbantotta a hírt Meghan Markle!

Meghan Markle a legnagyobb titokban készült a nagy bejelentésre: American Riviera Orchard néven saját életstílus-márkát alapított (Fotó: AFP)

Egy bennfentes szerint a hercegné egy éve készült a csütörtöki bejelentésére – a legnagyobb titokban. Az így is rejtélyes bejelentés egyszerre történt a Meghan frissen indított internetes és Instagram-oldalán, miszerint American Riviera Orchard néven saját márkát alapított. (Mindez az Instagram-oldalon olvasható bejegyzésből derül ki, melyben az áll: „Meghan, Sussex hercegnéje által 2024-ben alapítva”.) Mindehhez egy videó is készült, Meghan Markle-lel a főszerepben. A Page Six internetes portál arról ír, hogy az American Riviera Orchard Meghan életstílus-márkája, mely az általuk megszerzett védjegybejegyzés szerint háztartási cikkek széles skáláját kínálja majd. Étkészleteket, evőeszközöket, asztalterítőket, italokat, továbbá szakácskönyveket, valamint különböző finomságokat, így például lekvárokat és kenhető krémeket. Termék- és árlista egyelőre nincs, mindössze egy Meghan Markle-lel a főszerepben készült rejtélyes videó ad némi hangulatos betekintést, mire is számíthatnak majd az érdeklődők.

Az American Riviera Orchard Instagram-oldalán Insta-sztoriban elérhető felvételt a Page Six osztotta meg a YouTube-csatornáján.