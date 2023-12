Kamilla királyné ruhájával üzent Meghan Markle hercegnének

A brit királyi család tagjai minden évben összegyűlnek a norfolki Sandringhamben az éves karácsonyi ünnepségre, és a karácsony reggelt a Szent Mária Magdolna-templomban töltik. A szertartást megelőzően köszöntik az egybegyűlteket, akik boldog karácsonyt kívánnak nekik. A család tagjai – ahogy az már megszokott –, mindig kifogástalan külsővel érkeznek az ünnepségre, Kamilla királyné öltözéke az idei évben azonban szemet szúrt az internetezőknek.

Katalin hercegné szokás szerint ragyogott az eseményen Fotó: AFP

Katalin az ékszereihez öltözött

Az idei karácsonyon Károly király és Kamilla királyné mellé a walesi herceg és hercegnő is csatlakozott három gyermekükkel. Kétségtelen, hogy a közvéleményt ilyenkor mindig foglalkoztatja, hogy vajon milyen ruhát viselnek majd a család tagjai, akik a megjelent fotók alapján az idei évben is nagyon kitettek magukért.

A templomba vezető sétát a brit uralkodó és felesége vezette, majd őket követte Katalin hercegné férjével, Vilmos herceggel és gyermekeikkel. A walesi hercegnő kislánya kezét fogva vonult végig az úton, egy gyönyörűen szabott Alexander McQueen kabátruhában, melyhez egy hozzá passzoló stílusos kék kalapot viselt, kiegészítőül pedig egy olyan zafír fülbevalót választott, amely a néhai Diána hercegnő tulajdona volt. Éppúgy, mint Katalin hercegné eljegyzési gyűrűje, melynek dizájnjának története egészen a XIX. századig nyúlik vissza. Érdekesség, hogy a nem mindennapi darabot még Károly adta Dianának. A legendás, 18 karátos fehéraranyba foglalt eljegyzési gyűrűt egy 12 karátos ovális ceyloni zafír díszíti, amelyet 14 apró gyémánt foglal körbe. Amikor Károly 1981-ben megkérte Diána kezét, a gyűrű értékét 37 500 dollárra becsülték, de mára – a története miatt is – felbecsülhetetlen az értéke.

Kamilla Meghannak üzent ruhaválasztásával?

Az ünnepségen számos magas rangú királyi sarj is részt vett, és mind kifogástalan öltözékben érkeztek. Kamilla királyné ruhája láttán azonban felszöktek a szemöldökök, a brit uralkodó feleségének öltözéke ugyanis kísértetiesen hasonlított mind szabásában, mint pedig színválasztásában arra a ruhára, amelyet korábban Meghan Markle viselt az egyik ilyen közös karácsonyukon. Kamilla választása meglepő lehet, tudván, hogy Meghan férjével együtt botrányokkal tarkítva kivált a brit királyi család életéből, és Amerikában kezdtek új életet. A közvélemény hangot is adott nemtetszésének a ruha láttán, nem értik, miért kellett ennyire hasonló szettet választania a hivatalos megjelenésre. Sokan úgy is értelmezhetik, hogy ez akár egyfajta üzenet is lehet a királyi pártól, a pletykák szerint ugyanis Harry herceg szeretne visszatérni a családja életébe.