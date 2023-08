Ez történt Károllyal és Lady Diana hercegnővel 27 évvel ezelőtt

Szomorú évfordulója van ma a néhai Diana hercegnő és Károly herceg (ma már III. Károly brit király) kapcsolatának. 1995-ben a Buckingham palota által kiadott közleményben jelent meg a hír, hogy II. Erzsébet sürgeti, hogy Károly és Diana házassága hivatalosan is véget érjen. A következő évben, augusztus 28-án ez jogilag is teljesült, hivatalosan is elváltak. Ennek már 27 éve.

Fotó: - / AFP

Károly herceggel kötött házasságával egy csapásra nemzetközi hírességgé vált. Életét csaknem állandóan a média érdeklődése követte, ami főként királyi státuszának vonzerejéből adódott. Károly herceg és Diána hercegné éveken át házassági problémákkal küzdöttek, végül elváltak. Ez az őt körülvevő közfigyelem lankadásához is vezethetett volna, ám az emberek Diána iránti rokonszenve mégis töretlen maradt, a hercegné jótékonysági rendezvényei és szociális elkötelezettsége miatt. Halálos autóbalesetét követően mind az Egyesült Királyságban, mind világszerte gyászolták. A Diána életével és hagyatékával kapcsolatos korabeli reakciók vegyesek, de a hercegné személye máig az emberek érdeklődésének középpontjában áll. Első unokája, Vilmos és Katalin házasságából született, György, 2013. július 22-én. Testvérei, Sarolta 2015-ben, Lajos 2019-ben. Harry és Megan házasságából 2019-ben született Archie, majd 2021-ben Lilibet.



Vonulj el a nagyváros zajától ebbe az eldugott arborétumba

Unod már Budapest zaját és koszos levegőjét? Látogass el ebbe a kevesek által ismert csodaszép zöldterületre, ráadásul teljesen ingyen. A Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának Villányi úton megbúvó, 7,5 hektáros arborétumának növényzete minden évszakban más arcát mutatja, de nyáron különösen érdemes egy kellemes sétát tennünk a területén. Területét a Ménesi út két, korban és jellegben elváló részre osztja: az Alsó és a Felső Kertre.

Fotó: Róka László

A vidéket valaha szőlőskertek borították, amelyeket a filoxéravész pusztított ki a XIX. század végén. Itt alapította a Bach-korszak idején kertészképző iskoláját dr. Entz Ferenc, az 1848-as szabadságharc orvosa. Az első épület eredeti formáját korabeli képek őrzik. Maga az épület - többszöri bővítés után - ma is megtalálható a Felső Kertben.

Az arborétum jelenlegi növényanyaga csaknem 2000 fásszárú dísznövény fajt és fajtát, több száz hagymás virágot és csaknem 250-féle egyéb évelő dísznövényt foglal magában. Hétköznap jelenleg 8-18 óra között tartanak nyitva.



81 éves lett Szilágyi Tibor

1942. augusztus 28-án született Szilágyi Tibor, Kossuth-díjas rendező, színész, a Halhatatlanok Társaságának tagja. 1960-ban érettségizett a budai József Attila Gimnáziumban, majd 1965-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskola növendékeként.

Fotó: Penovác Károly / Veszprém Megyei Napló

Először a kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött (1965), majd 1968-ban átment a Veszprémi Petőfi Színházba. 1969-től játszik Budapesten. 1973-ig a Thália, majd 1977-ig a József Attila Színház társulatához tartozott. Ekkor szerződött a Nemzeti Színházhoz két évre, innen 1979-1990 között a Vígszínházba ment. Ezt követően ismét a József Attila-, majd a Nemzeti Színházban játszott, végül 1997-ben csatlakozott az Új Színházhoz. 2003-2007 között a Soproni Petőfi Színház művészeti igazgatója.

A színház mellett számos filmben és tévésorozatban is szerepelt, illetve a rádióban is gyakran hallható a hangja, többek között kabarékban. Többek között ő Jean Reno magyar hangja.

Kézműves söröket kóstolhatsz Óbudán

120 különböző sörrel és kiváló streetfood-ételekkel tér vissza augusztus 26-28. között az Óbudai Kézműves Sörfesztivál. A gasztronómiai élményen felül a sörkultúráról szóló előadások, koncertek, gyerekprogramok, japán dobshow és tűzzsonglőr-bemutató miatt lesz érdemes kilátogatni Óbuda főterére.

Dörgés, villámlás, eső és 27 fok vár ránk

A hosszúra nyúlt kánikula után ma talán végre mérséklődik a nagy meleg. A koponyeg.hu előrejelzése szerint jó idő nem lesz, ugyanis záporok, zivatarok várhatók, ám a 36-37 fok után a nappali maximum már csak 27 fok körül lesz. Az éjszakai pihenés is könnyebb lesz, ugyanis 17 foknál nem lesz melegebb. Kedden kicsit tovább hűl a levegő, ekkor a maximumok már csak 24-25 fok körül lesznek.

Ideiglenes forgalomkorlátozások Budapesten

Az Atlétikai Világbajnokság miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. szeptember 15-ig Budapest I., V., VI., VIII., IX., XII., XIII., XIV. és XXI. kerületében.

Tilos megállni egyebek mellet augusztus 31-én 24 óráig Budapest VI. kerületében a Felsőerdősor utca páratlan oldalán az Andrássy út és a Benczúr utca között.

Szakaszosan lezárják augusztus 28-án 6 órától 18 óráig a Budapest VI. kerületében az Andrássy utat a Kodály körönd és a Bajza utca között.