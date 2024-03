Tovább mélyül a viszály: Vilmos herceg látni sem akarja Harryt

Március 14-én, csütörtök este kerül megrendezésre Londonban a Diana hercegnő tiszteletére tartott megemlékezés, amelyen Vilmos herceg személyesen vesz részt, míg a Kaliforniában élő testvére, Harry videóhívásban jelentkezik be.

A két herceg nem akar kibékülni. (Fotó: Getty Images)

Az eseménynek a londoni Science Múzeum ad otthont, ahol Vilmos a jótékonysági szervezet 25. évfordulójának alkalmából tart majd beszédet. Ezután átadja a Diana-díjat annak a 20 inspiráló fiatalnak, aki szociális és humanitárius tevékenységével érdemesnek bizonyult arra, hogy az egykori hercegnő nyomdokaiba lépjen. Katalin hercegné még nem épült fel teljesen a műtétje után, így ő sajnos nem vesz részt a neves eseményen. Harry azonban virtuálisan tiszteletét teszi és a nyertesekhez fog csatlakozni videóhívásban, azután, hogy Vilmos elhagyta a rendezvény helyszínét.

Vilmos továbbra is neheztel öccsére, Harryre (Fotó: AFP)

Vilmos herceg öccse látványát is kerüli

A fivérek korábban gyakran jelentek meg közösen a díjátadón. Mostanra viszont annyira elmélyült a konfliktus közöttük, hogy a két herceg még az édesanyjuk emlékére szervezett eseményen sem hajlandó látni, de még hallani sem egymást. Az esemény ütemterve szerint ugyanis Harry csak akkor jelentkezhet be, amikor Vilmos már az épületet is elhagyta, vagyis a két testvér még virtuálisan is kerüli egymást! Hogy lesz-e ebből valaha is békülés, az kérdéses, ugyanakkor a helyzet egyelőre csak romlani látszik, így akár az is elképzelhető, hogy a két herceg soha többé nem áll szóba egymással. Ez a viszálykodás azonban biztosan nem segít édesapjuk, a daganatos beteg Károly király gyógyulásában.