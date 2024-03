Gyanús jelek: szakított az Exatlon szőke bombázója?

Nagyon védi a nyilvánosságtól a magánéletét a TV2 sztárja, de tavaly szeptemberben Instagram-oldalán egy közös fotóval osztotta meg a nagyvilággal: rátalált a szerelem. Ujvári Iza sokáig volt szingli, így nemcsak ő, hanem családja és barátai is nagyon örültek, hogy eltalálta Ámor nyila.

Ujvári Iza tavaly nyáron még boldogságáról mesélt (Fotó: TV2)

Törölte párjával közös képeit Ujvári Iza

Miután egy sérülés miatt véget ért Ujvári Iza számára a TV2 sport-reality műsora, nagyon sok jó dolog történt vele. Több gyermekkori álma megvalósult, és sikert sikerre halmozott karrierjében és a munkájában. A magánéletében viszont komoly tragédia történt, elvesztette imádott nagymamáját, akit az Exatlonban is rengetegszer emlegetett, hogy milyen közel állnak egymáshoz. S ha ez nem lenne elég, súlyos egészségügyi gondja volt, meg is kellett műteni. Amikor pedig végre kezdte kicsit jobban érezni magát, újra látta a fényt az alagút végén, még a szerelem is rátalált. A szívét elraboló férfi tavaly nyáron már feltűnt Iza mellett egy fotón, akkor egy meseszép horvát környezetben pihentek.

Való igaz, hogy rám talált a szerelem, ám ez egy olyan téma, amiről semmiképp sem szeretnék hosszasan beszélni a sajtóban. Ez egy nagyon privát dolog, szeretném óvni, védeni. Azt viszont mindenképp elmondhatom, hogy boldog vagyok

– nyilatkozta akkor szűkszavúan a Metropolnak.

Iza jelenleg Miamiban van, mindenkinek egyből feltűnt, hogy csak magáról posztol. A kedvencükről mindent tudni akaró szemfüles követők ezt szóvá is tették, és azt is észrevették, hogy nemcsak Floridában nincs vele párja, de azt is, hogy az eddigi összes közös fotó eltűnt.

Hol a párod, egyedül vagy?

„Miért nincsenek már kint a közös képek, szakítottatok?”

– írták posztjához.

Az Exatlon sztárja eddig nem kommentálta a rajongói pletykákat. De a követők remélik, hogy csak valamilyen pillanatnyi félreértésről vagy kisebb összezördülésről van szó.