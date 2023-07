Boldogság a poklok pokla után: rátalált a szerelem az Exatlon bombázó Ujvári Izájára

Rátalált a szerelem a TV2-n látható Exatlon dögös bombázójára, Ujvári Izára, aki nem mellesleg volt magyar válogatott atléta, volt labdarúgó és válogatott footgolf játékos. A mindig energikus és életvidám lány nemrég nagyon nehéz időszakon ment keresztül, hiszen azután, hogy elvesztette imádott nagymamáját, súlyos egészségi gondjai akadtak. Az orvosok a vizsgálatok során megállapították, hogy Iza petefészkében gyakorlatilag szétrobbant egy ciszta. A műtét elkerülhetetlenné vált, Iza pedig őszintén beszélt a Borsnak az operációról.

Ujvári Izára rátalált a szerelem (Fotó: TV2)

„Két órán keresztül operáltak, majd a műtétet követő délelőtt hazaengedtek a kórházból. Jelenleg otthon lábadozok, de még mindig komoly fájdalmaim vannak. Az orvos azért megnyugtatott, a profi sportolói karrieremet nem veszélyezteti, hogy szétrobbant bennem egy ciszta, de most pihennem kell. Akárhogy is számolom, ez már a nyolcadik műtétem volt. Csak a térdemet operálták ötször, aztán volt egy mandulaműtétem, majd a vakbelemmel voltak gondok, most meg ez történt. Természetesen a családom és a barátaim támogatnak, de ez most egy nehéz időszak”

– vallotta május végén Iza, akit szerencsére sokan támogattak.

Kiderült ugyanis, hogy az Exatlon szőke sztárja már nem erősíti a szinglik táborát, ami sok férfit meglehetősen rosszul érinthet.



Titokzatosan nyilatkozik a magánéletéről

A Metropol megkereste a volt profi focistát, aki igencsak sejtelmesen mesélt a magánéletéről, ám a boldogságát egy percig sem titkolta.

„Való igaz, hogy rám talált a szerelem, ám ez egy olyan téma, amiről semmiképp sem szeretnék hosszasan beszélni a sajtóban. Ez egy nagyon privát dolog, szeretném óvni, védeni. Azt viszont mindenképp elmondhatom, hogy boldog vagyok” – újságolta Iza, aki nemrég Horvátországban kapcsolódott ki civil kedvesével.