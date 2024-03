Életveszélyes mutatványra vállalkozott az Exatlon bombázója — Fotó

Floridába, pontosabban Miamiba utazott a TV2 nagy sikerű sport-reality műsorának sztárja. Ujvári Iza imádja a kinti meleget és azt is, hogy a csodálatos természeti kincsekkel megáldott környéket felfedezheti. De ahogy tőle már megszokhattuk, most is megmutatta, nem akármilyen fából faragták.

Az Exatlon bombázója, Ujvári Iza szereti a veszélyt. (Fotó: TV2)

Krokodilokkal nézett farkasszemet Ujvári Iza

Az Exatlonban minden nap kőkemény akadálypályákon kellett megmutatniuk a versenyzőknek, hogy milyen erősek és ügyesek. A második évadban megismert Ujvári Iza imádta az emberpróbáló kihívást, amiben nagyon jól is teljesített. Végül nem is párbajban esett ki, hanem egy komoly térdsérülés vetett véget menetelésének. S bár eleinte nagyon szomorú volt emiatt, a műsor mégis szerencsét hozott neki. Rátalált a szerelem, és megvalósult gyermekkori vágya, hogy elismert sportoló legyen.

Most pedig újabb álma valósult meg: Floridába utazott, ahol igyekszik mindent a maga módján felfedezni. Imádja a természetet, így nem meglepő, hogy egyik posztjában egy krokodilok lakta folyó felett egy vékony ágon csimpaszkodva mászott át egyik oldalra a másikra.

Azt mondták, hogy a kis aligátor szereti, ha a füle mögött a nyakát vakargatjuk

— írta lapozgatós posztjához Ujvári Iza.

A fotókhoz sok hozzászólás érkezett, vannak, akik a merészségét dicsérik, és vannak, akik leragadtak a bikinis látványánál:

Vigyázz, ha az aligátor a kezedből eszik, legközelebb a lábadból is fog

Ott a krokodil te dili.…

Igazi férfiak álma vagy

Tökéletes formák, gyönyörűség

— írták a kommentelők.