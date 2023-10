Fenséges képpel akarta megörvendeztetni a rajongóit az Exatlon csinibabája. Terve csak részben sikerült: mindenki csodálatát fejezte ki, de nem a háttér miatt, ahogy azt Ujvári Iza tervezte! A legtöbben a focista lány hátsóját méltatták inkább a Duna-parti látvány helyett.

„Amúgy a háttér se rossz"

„Ez a látvány… lehet ezt nem csodálni?” – dobta fel a magas labdát a formás focista.

„Amikor a versenyeimre készültem, edzések után esténként a pesti vagy a budai rakparton sétáltam. Ez töltött fel és kapcsolt ki igazán. Szeretlek gyönyörű kis hazám” – áradozott a Duna-parton állva.

Ja, elég komoly! De amúgy a háttér se rossz!

– érkezett rögtön a frappáns válasz.

„Magadra gondolsz? Nem lehet megunni soha” – jött a következő bók.

„Ezt a látványt csak szeretni lehet. Reggel-délben-este, és a nap bármelyik szakában” – célzott Iza tökéletes alakjára egy újabb rajongó is.

Foglalt vagy sem?

A bókok persze jól esnek a sportolólánynak, ám úgy tudni, most éppen nem keres udvarlót!

Lapunk nyáron számolt be róla: rátalált a szerelem a TV2-es sportreality, az Exatlon dögös bombázójára:

„Való igaz, hogy rámtalált a szerelem, ám ez egy nagyon privát dolog, szeretném óvni, védeni. Azt viszont mindenképp elmondhatom, hogy boldog vagyok” – sejtelmeskedett Iza korábban. Az kérdéses, hogy még mindig együtt vannak-e, ugyanis korábban Iza megosztott néhány közös képet a rejtélyes férfival – ám a fotókat azóta eltávolította közösségi oldaláról!

Az Exatlonból ismert Ujvári Iza a budapesti látképet akarta népszerűsíteni, a bókokat azonban a hátsója zsebelte be (Fotó: Instagram)

Nehéz éven van túl

Iza nehéz éven van túl. Év elején komoly műtéten esett át.

„Két órán keresztül operáltak. Jelenleg otthon lábadozok, de még mindig komoly fájdalmaim vannak. Az orvos azért megnyugtatott, a profi sportolói karrieremet nem veszélyezteti, hogy szétrobbant bennem egy ciszta, de most pihennem kell. Akárhogy is számolom, ez már a nyolcadik műtétem volt. Csak a térdemet operálták ötször, aztán volt egy mandulaműtétem, majd a vakbelemmel voltak gondok, most meg ez történt. Természetesen a családom és a barátaim támogatnak, de ez most egy nehéz időszak” – vallotta őszintén a Borsnak Iza, aki néhány hónapja szeretett nagymamáját is elvesztette.