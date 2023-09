Hatalmas örömhírt jelentett be az Exatlon szerelmes sztárja

Az Exatlon szőke bombázójával a műsor óta szinte csak jó dolgok történnek, szerencsét hozott neki a dominikai kaland. Ujvári Iza azóta nem csak a munkájában, a magánéletében is sikeres, hosszú szingliség után a szerelem is rátalált. A napokban pedig egyik gyermekkori álma is megvalósult…

Hatalmas boldogság érte az Exatlon sztárját Fotó: TV2

Gyermekkori álma vált valóra az Exatlon bombázójának

Ujvári Iza óvja, védi magánéletét, de azt nemrég a Metropolnak bevallotta: eltalálta Ámor nyila és a szerelem kölcsönös. A csinos focista párja szintén a futball világában dolgozik, így a munkájuk is összeköti őket. A sport reality nagyszájú, fiús versenyzőjéből igazi bújós kiscica lett kedvese oldalán. Egyiptomi nyaralásukon például tangabikiniben szexizett a tengerparton.

Boldog nyaralásuk után mondhatnánk, hogy újra a szürke hétköznapokba csöppentek, de ez nem lenne igaz. Izának ugyanis megvalósult gyermekkori álma, amit azonnal megmutatott követőinek Instagra- oldalán.

Kislánykoromban ilyen dolgokról álmodoztam… A kézlenyomatom felkerült a csillagok falára

– írta a fotókhoz, ami alatt rengetegen gratulálnak sikeréhez.

Azonnali műtétre volt szüksége

A mindig energikus és életvidám lány nemrég nagyon nehéz időszakon ment keresztül, hiszen azután, hogy elvesztette imádott nagymamáját, súlyos egészségi gondjai akadtak. Az orvosok a vizsgálatok során megállapították, hogy Iza petefészkében gyakorlatilag szétrobbant egy ciszta.

"Két órán keresztül operáltak, majd a műtétet követő délelőtt hazaengedtek a kórházból. Jelenleg otthon lábadozok, de még mindig komoly fájdalmaim vannak. Az orvos azért megnyugtatott, a profi sportolói karrieremet nem veszélyezteti, hogy szétrobbant bennem egy ciszta, de most pihennem kell. Akárhogy is számolom, ez már a nyolcadik műtétem volt. Csak a térdemet operálták ötször, aztán volt egy mandulaműtétem, majd a vakbelemmel voltak gondok, most meg ez történt. Természetesen a családom és a barátaim támogatnak, de ez most egy nehéz időszak" – mondta akkor a Borsnak.