Az Exatlon bajnokairól vallott Ujvári Iza

Hosszú heteket, több hónapot töltenek együtt együtt összezárva, messze a hazájuktól, messze a barátaiktól, családjuktól az Exatlon sztárjai minden évadban. Így nem csoda, hogy születettek örök barátságok, igaz, örök ellenségek is…

Itt még együtt a nagy csapat Fotó: Instagram

Örök barátságok születtek az Exatlonban

Minél több időt töltöttek kint együtt a Bajnokok és Kihívók Dominikán, egyre jobban kötődtek egymáshoz a versenyzők. Örök barátságok is köttettek, mint láttuk a második és harmadik évad pirosainál is. A második évadot szenzációs versenyzéssel megnyerte, az All Starban második lett Busa Gabi, akit nem emiatt szerettek főképp a nézők, hanem szerény természetéért. És mintha a kick-box bajnok lenne a központ, azóta is ő tartja össze a régi csapattársakat: Tóth Janka, Kempf Zozo, Tóth Dávid, Ujvári Iza és Jósa Dani, és ide tartozott a tragikus hirtelenséggel elhunyt Csollány Szilveszter is.

Miután hazajöttek, egymás után rendezték a közös programokat, hol Szilas borászatában jártak, hol csak szimplán együtt kirándultak, vagy éppen buliztak. És bár az olimpiai bajnokunk halála összetörte a baráti társaságot, egy idő után újra indultak a találkozók. Nemrég éppen erről kérdezték Ujvári Izát a követői Instagram oldalán. Íme, itt a válasza:

Összetartó csapat Fotó: Instagram

Kemp Zozo legjobb barátja Busa Gabi

A BMX és a kick-box világbajnok szinte az első nap összebarátkoztak a második évadban. Már a műsorban is jól látható volt, hogy erős véd és dacszövetség alakult ki közöttük, ami azóta is tart. Néha ugyan próbálták őket össze is boronálni a rajongók, de szó nincs erről. Busa Gabit eljegyezte párja, Zozónak pedig az olimpiai felkészülés miatt ideje sincs magánéltre.