Kempf Zozo hatalmas cél tűzött ki magának: „Minden napom be van táblázva”

Kempf Zozo 2019-ben jelentette be, hogy 2013 világbajnokaként és néhány év kihagyás után visszatér a versenyzéshez és szeretne indulni a 2024-es olimpián. Akkor jelentették be ugyanis, hogy sportága, a BMX bekerült az olimpiai sportágak közé. Aztán jött az Exatlon és a koronavírus, és a fiatal sportoló lelkesedése kissé alábbhagyott. Tavaly aztán a szövetség unszolására indult az országos bajnokságon, ahol a dobogó második fokra állhatot fel. Azóta gőzerővel edz és versenyez, ami bizony a magánéletére is rányomta a bélyegét.

Kemp Zozo szerint van reális esélye az olimpiára jutásnak. Fotó: YouTube

„Emiatt tértem vissza a versenyzéshez”

Kempf Zozo most a Palikék Világa című műsorban mesélt terveiről. „Amikor kijelentettem, hogy szeretnék indulni a 2024-es olimpián, ez egy nagyon hosszú távú célnak tűnt. Egyre közelebb van ez az időpont, és nagyon nehéz, sokkal nehezebb, mint amire számítottam. Rengeteg időt és energiát bele kell rakni és rengeteg helyre el kell jutni versenyezni.”

Szaud-Arábiában lesz verseny, Kínában lesz verseny, ráadásul a világ legjobbjai ellen, akik nem két, vagy három éve tűzték ki ezt a célt, hanem mondjuk amikor bejelentették, hogy olimpiai sportág lesz a BMX.

„Egyébként én emiatt tértem vissza a versenyzéshez, hiszen éveket hagytam ki” – kezdte a sportoló, aki még bízik abban, hogy ott lehet majd a párizsi ötkarikás játékokon.

Kempf Zozo számára ígéretesen alakult a visszatérés. Fotó: YouTube

„Szóval eljátszottam a gondolattal. Aztán jött az Exatlon, a járvány, és valahogy már nem volt olyan fontos a dolog. Biciklizgettem és ebből az lett, hogy jól mentek a trükkök, aztán hónapokig egyáltalán nem bringáztam, hiszen Dominikán voltam műsorral. Érdekes, hogy hazatérve sokkal jobban mentek a trükkök, mert koncentráltabb lettem. Meg is kerestek a kerékpárszövetségtől, hogy versenyezzek újra. Hezitáltam, mert nem szerettem volna saját magamnak csalódást okozni. Az első visszatérős versenyem az országos bajnokság volt, amin második helyezett lettem. Ez volt tavaly… Úgy gondolom, ha a következő olimpia nem is jön össze, akkor a 2028-as mindenképpen, és van is esélyünk” – mesélt terveiről Kempf Zozo.

„Mostanában nincs is igazán időm…”

Wágner Tomi végül feltette a főként lányokat érdeklő kérdést is. Vajon Zozo magánéletéről azért nem lehet hallani, mert nincs, vagy mert nem szeretne erről beszélni. „Is-is! Valójában nehéz elkerülni, hogy a sok posztolás mellett a magánéletem ne legyen kint a közösségi felületeken, de próbálok egészséges távolságot tartani. Mostanában egyébként nincs is igazán időm erre.”

Ez a szezon most olyan brutális, hogy minden napom be van táblázva.

„Össze-vissza megyek, sokszor azt sem tudom, merre állok fejjel” – magyarázta a híresség, akire a közeljövőben is számos nemzetközi verseny vár.