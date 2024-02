Elképesztő hasonlóság: Szabó Zsófi megmutatta ritkán látható testvérét

Szabó Zsófi egy igazán feltűnő jelenségnek számít, hiszen sokak szerint nincs is nála szebb magyar sztár. Valószínűleg ezért is van az, hogy az embereket kiemelten érdekli az ő magánélete, és folyamatosan mennek a tippelések, pletykagyártások, hogy éppen kivel is van együtt – de mivel ő nagy becsben tartja a privát szféráját, így egyelőre azt sem lehet tudni, hogy szingli, vagy foglalt a szíve.

Szabó Zsófi

Szabó Zsófi magánéletéről valóban csak nagyon keveset lehet tudni, szinte csak az a biztos, hogy van egy kisfia, akit nagyon-nagyon szeret és boldogan neveli őt – és persze az is tény, hogy van egy 3 évvel fiatalabb öccse, Gyuszkó, akivel nagyon jóban vannak és közeli kapcsolatot ápolnak, mint a jó testvérek.

Szabó Zsófi most nem akármilyen poszttal lepte meg a követőit, ugyanis megmutatta a jóképű öccsét, aki kísértetiesen hasonlít rá.

Le se tagadhatnák, hogy testvérek, annyira hasonlóak az arcvonásaik a közzétett, mosolygós felvételen, ami egy liftben készült. Szabó Zsófi rajongói biztos, hogy nagyon örülnek most, hiszen elképesztően ritkán van olyan, hogy a gyönyörű híresség betekintést enged a magánéletébe, vagy esetleg bármelyik családtagjával pózol.

Ide kattintva lehet megtekinteni Szabó Zsófi közös képét a testvérével.