Nótár Mary új partnert választott, Cooky 26 évvel fiatalabb szerelme szexi fotón mutatta meg magát

Azt hinné az ember, hogy Kocsis Tibort nem lehet olyan kihívás elé állítani, aminek ne tudna megfelelni, most mégis zavarba jött a különleges hangú előadó. Az énekes remekül szerepelt A Dal 2024 első válogatóján az Egy életen át című dalával, a következő körben azonban olyat kell tennie, amire még nem volt példa. A verseny szabályai szerint ugyanis a továbbjutó dalokat egy másik stílusban kell előadniuk a művészeknek, Tibónak rockabilly műfajban kell majd megmutatkoznia.

Kocsis Tibor komoly kihívás előtt áll (Fotó: Gazdag Mihály)

Mi történik Feró és fia, Hunor között?

Év elején jelentette be a Beatrice, hogy két zenész is távozik a csapatból, az egyikük ráadásul Nagy Feró fia, Hunor, aki évek óta a csapat tagja. A 34 éves zenész azt mondja, így változott meg a kapcsolatuk a szakmai elválás óta:

„Időnként az a kérdés is felmerül irányomba tőle, miképpen állok a zenekarkereséssel.”

Hunor (fehérben) már nem tagja a híres édesapja formációjának (Fotó: Dodó Ferenc)

Nótár Mary bejelentést tett: új partnert talált

Napokon át ment a találgatás arról, hogy az énekesnő kivel duettezik a szerelmesek napján, hiszen Mary csak annyit jelentett be, hogy olyan valaki oldalán fogjuk látni, akivel még sosem szövetkezett.

Nótár Mary végül két nappal Valentin-nap előtt elárulta: a helyes megfejtés Rakonczai Imre, a VIP nevű egykori fiúzenekar oszlopos tagja.

Nótár Mary új duettpartnerrel készített közös szerelmes dalt (Fotó: Bánkúti Sándor)

Meghalt a fiatal zenész

Tragikus körülmények között meghalt egy mindössze 26 éves zenész, színész. A német Pablo Grant – aki Dead Dawgként vált ismertté – trombózisban hunyt meg február 6-án. A tragédia mindössze két nappal azelőtt következett be, hogy kezdetét vette volna a zenész turnéja.

Cooky szerelme vadító bikiniben pózolt

Szécsi Debóra nevét a Dancing with the Starsból ismerhettük meg, aki a népszerű rádiós, Cooky partnereként lépett táncparkettre. A gyönyörű sztármami most egy bikinis fotóval robbantotta fel az internetet, amelyen nem sok mindent bíz a képzeletre.