Nem kertelt Nagy Feró fia, ilyen a viszonya az apjával

Év elején jelentette be a Beatrice: két tagja is távozik. Az egyikük azonban Nagy Feró fia, Hunor, aki évek óta ült édesapja zenekarában a dobok mögött. A 34 éves zenész nem sokkal később Abaházi Csaba műsorában beszélt a részletekről, melyben azt is leszögezte, a dobolást nem hagyja abba.

Nagy Feró és Hunor között ugyanolyan jó a kapcsolat, mint korábban. (Fotó: Szabolcs László)

Nagy Feró fia édesapjáról: Minden a régi

Hunor elárulta, már a Covid ideje alatt is elgondolkozott a kiváláson, ráadásul idővel kényelmetlenné vált neki a szerep, amit ráaggattak a családi vonatkozás miatt. Eltelt másfél hónap, és kíváncsiak voltunk, mivel és hogyan telt az elmúlt időszak Hunor számára. Azt is megkérdeztük tőle, körvonalazódik-e már a jövője, legalábbis ami a zenélést illeti. Sőt! Arra is választ kaptunk, döntése után változott-e híres édesapja, Nagy Feró és a közte lévő kapcsolat.

„Pontosan ugyanolyan, mint amikor még együtt dolgoztunk. Nagyon közel lakunk egymáshoz, csaknem napi szinten találkozunk."

Minden a régi, és ahogy az egy zenész családban szokott lenni, gyakori téma a Beatrice.

„Időnként az a kérdés is felmerül irányomba tőle, miképpen állok a zenekar kereséssel” – kezdte lapunknak.

Adott a kérdés, hogy akkor mi is a helyzet ezzel kapcsolatban?

„Minden változatlan, ugyanis egyelőre nem léptem ez ügyben, nem mozgattam meg a köveket, az elmúlt hetekben a családomé volt a főszerep. De ez sem újdonság az életemben, hiszen az év vége, az év eleje nálunk – a zenészeknél ez nem szokatlan – mindig lazább a többi időszakhoz képest."

De nem tétlenkedtem, mert összeírtam a terveimet, az álmaimat, amiket igyekszem mielőbb megvalósítani, az év eleje erre jó alkalmat ad.

„Annyit elárulhatok, az egyik ilyen, hogy idén nagyon sokat szeretnék majd koncertezni. Erősen bízom a Jóistenben, hogy a terveim megvalósításához vezető utat majd megmutatja” – mondta mosolyogva Hunor.

Egy ilyen komoly változásnál óhatatlanul elindulnak a pletykák, mindenki tudni akarja, mi állhat a döntés hátterében.

„Többen fölhívtak, összeesküvés-elméletet gyártottak, vajon melyik zenekar dobosát fogom váltani. Két zenekarral is összemosták a nevemet, de szó sincs erről. Nagyon várom, hogy új hírekkel szolgáljak a nyilvánosságnak” – árulta el a zenész.