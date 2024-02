Megmondta a jósnő: III. Károly nem mond le a trónról

III. Károly és a brit királyi család nagyon nehéz napokat élt át, ugyanis az uralkodó a prosztataműtétje után ismét kórházba került, s rákot diagnosztizáltak nála. A közlemény szerint nem prosztatarákról van szó, a palota ugyanakkor nem közölte, hogy a betegség a király mely szervét támadta meg. Ellenben azt leírták, hogy III. Károly "teljesen pozitív módon áll hozzá" a kezeléshez, és a lehető leghamarabb szeretne visszatérni közfeladatainak maradéktalan ellátásához.

Fotó: AFP

III. Károly leküzdi a betegségét a jósnő szerint

Szerkesztőségünk vendége volt Lénárt Évi jósnő, akit kifaggattunk arról, hogy mi vár a súlyos betegséggel küzdő királyra. Nagyon úgy fest, hogy nem kell aggódni az uralkodóért, ugyanis ő erősebb, mint azt bárki gondolná.

A szerencse lapja jött fel elsőre! Ez nagyon jót jelent

– kezdte a jóslatát Évi, aki megnyugtatta azokat, akik a királyért aggódnak.

„Én azt látom, hogy Károly hosszú életű lesz, és nem is fog lemondani egyelőre a trónról. Nagyon erős az akaratereje, és persze az élni akarása is, úgyhogy ahogy én látom, ő fel fog épülni ebből a szörnyű betegségből. Szerintem ez most egy jel, egy üzenet volt fentről, hogy lassítania kell. Túlhajtotta magát, túl sok mindent vállalt el az utóbbi időben, úgyhogy most pihenésre van szüksége” – tette hozzá a jósnő, akitől azt is megtudtuk, hogy milyen király lesz majd Vilmosból, ha eljön az ideje az uralkodásának.

„Ha majd eljön az ideje, akkor Vilmos fogja átvenni a trónt. Ez nem csak a jogutódlás miatt van így, hanem azért is, mert nála alkalmasabb ember erre nem lenne a családban. Ő egy nagyon erős, karizmatikus király lesz!” – fogalmazott Évi, azonban sokan mégis aggódnak, hiszen a világ egyik legnagyobb jövendőmondója szörnyű dolgokat jósolt a családnak egy szakértő szerint.

Nostradamus mást jósolt

Nostradamus előre látta a szeptember 11-i eseményeket, sőt, a látnok 1555-ben megjelent művében II. Erzsébet királynő halálát is pontosan megtippelte, és még számos másik jóslata vált valóra.

2024-ben a királyi család nagy drámával találja szemben magát, az uralkodót pedig egy olyan ember váltja fel, aki soha nem számított arra, hogy király lesz.

Mario Reading szakértő ezt úgy értelmezte, hogy a király lemondhat a trónról idén, és meglepő fordulatként Harry herceg veheti át a helyét – annak ellenére, hogy nem ő következik a sorban. Nos, ez Lénárt Évi jóslatának teljesen ellentmond, úgyhogy kíváncsiak leszünk mit hoz a sors a királyi családnak, illetve magának a királynak...