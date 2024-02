Hatalmas a boldogság: Tündéri babafotóval jelentette be az örömhírt Gelencsér Tímea

A gyönyörű modell ugyanis mások mellett olyan sikerműsorokban tűnt fel, mint a Ninja Warrior, Exatlon Hungary vagy éppen a Dancing with the Stars. Az utóbbi műsor rajongói jól tudják, hogy Timinek ezt sikerült is megnyernie táncpartnerével, Hegyes Bertalannal.

Gelencsér Timi ennél már nem is lehetne boldogabb Fotó: TV2

A szépségkirálynőnek annyira bejött a kamerák előtt való szereplés, hogy azóta már műsorvezetőként is többször megállta a helyét, most azonban magánélete kapcsán repes a boldogságtól. Gelencsér Tímea ugyanis arról számolt be az Instagram-oldalán, hogy megszületett a testvére gyermeke, így ő hivatalosan is nagynéni lett.

Nagynéni lettem! Kedves Diana! Nem is kívánhattál volna tökéletesebb szülőket, mint @o.gelencser és @b.reider

– írta a tündéri fotóhoz a büszke nagynéni.