"Kudarcot vallottam" - Gelencsér Timi magát hibáztatja a történtek miatt

Gelencsér Tímea saját bevallása szerint jegyet váltott a balsors vonatra, folyamatosan olyan szituációkba keveredik ugyanis, amiket messziről szeretne elkerülni.

Gelencsér Timinek itt még több oka volt mosolyogni. (Fotó: Facebook)

A Dancing with the Stars első szériájának győztesét az is nagyon megviselte, hogy a minap véletlenül összetörte a telefonjának a kijelzőjét (bár legalább a készülék kamerája nem sérült). Timi pontosan tudja, hogy mások nem igazán akadnának fenn egy ilyenen, ő viszont 24 órán keresztül elérhető Instagram történetében hosszasan ecsetelte, hogy neveltetése alapján úgy gondolja, amiért pénzt adtunk ki, arra vigyáznunk kell.

„Kudarcot vallottam" - sóhajtott Timi, aki azt is elárulta, hogyan történt a telefonját ért baleset.

Az egykori szépségkirálynő épp kedvenc konditermében készült edzeni egy kiadósat, amikor a szekrénye bezárása közben kiesett a kezéből a mobil, és köldökmagasságból a földre zuhant. Sajnos elkerülhetetlen volt, hogy betörjön a készüléke Timi szerint, aki most azt igyekszik megtanulni, hogy kell gyorsabban túllendülni az ilyen kellemetlenségeken.

Alapvetően optimista

A Miss World Hungary 2016-os győztesének reakciója azért is meglepő kissé, mert nemrég ő adott tanácsot a követőinek a klasszikusnak számító "a pohár félig tele vagy félig üres" kérdésben. Egészen pontosan ezt írta:

"Ha félig üresnek látod a poharat, öntsd át egy kisebb pohárba és fejezd be a nyavalygást!"

Bár ez elméletben egyszerűen kivitelezhetőnek hangzik, úgy tűnik, a mindennapokban már nem is olyan egyszerű betartani, amikor sorra érnek minket a bosszúságok.