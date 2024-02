Elviselhetetlen fájdalmai vannak a magyar szépségkirálynőnek, az orvosok sem tudják, mi a baj

Hét évvel ezelőtt döntött úgy Polgár Kriszta és a férje, hogy két fiukkal kiköltözik Amerikába, ott próbál szerencsét. A család Texasban telepedett le, s bár eleinte egyikük sem gondolta, ma már otthon érzik magukat az Egyesült Államokban. Ám van valami, amivel a kezdetektől nem tud megbékélni a sztáranyuka.

Polgár Kriszta elviselhetetlen fájdalmai miatt ment orvoshoz (Fotó: Facebook)

Nem találják Polgár Kriszta fájdalmára a gyógyírt

A gyönyörű sztáranyuka nagyon egészségesen él, sokat sportol, odafigyel a saját és a család egészséges étkezésére is. Kriszta pár évvel ezelőtt még a mellimplantátumát is kivetette, miután több betegséget is okozott a szervezetében az idegen test. A műtét után megszületett harmadik gyermeke, akivel kerek lett az életük. Eddig minden rendben is volt, igaz, a honvágy nem múlik, bármennyire megtalálták is számításaikat odakint.

„Honvágy? Még ennyi idő után is van” – írta közösségi oldalán Polgár Kriszta. „Nálam időnként nagy sírásokkal. Mégis megéri? Mégis. Elég arra gondolnom, hogy mit adunk a gyerekeknek ezzel útravalóként. Van egy itthon és egy otthon. Mit jelent ez? Itthon az élmények, a tanulás, a tapasztalás. Otthon a Család, a Barátok, a Haza.”

Eltelt 5 év a zöldkártyánkkal. Hogyan tovább? Meglátjuk. Bármit is hoz a jövő és bárhová sodor minket az élet, nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ezt megtapasztalhatjuk. De egy sosem volt és sosem lesz kérdés… Hogy számunkra hol van az otthon.

A szépségkirálynő Instagram-sztoriban most arról számolt be: hogy hiába esett át több vizsgálaton, a dokik nem tudnak mit kezdeni a néha elviselhetetlen fájdalmával.

„A fájdalmam egyik pillanatban elviselhetetlen, a másikban abszolút kezelhető. Azóta kiderült, hogy nem is a hátam fáj, hanem a csípő környékén kell keresni a »hibát«. Viszont az amerikai egészségügy sajnos ritkán lát tovább a gyógyszereken és a műtéten… A többiben ugyanis nincs pénz…”